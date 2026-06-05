Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 135 БПЛА
Над территорией Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 135 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 14:00 мск. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.