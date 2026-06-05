В Крыму открыли горячую линию для туристов, которые не могут покинуть полуостров

Власти Крыма продолжают принимать меры по обеспечению жизнедеятельности региона на фоне дефицита автомобильного топлива. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, на совещании с руководителями министерств и ведомств были распределены зоны ответственности и определены первоочередные задачи.

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Для туристов, испытывающих сложности с выездом за пределы полуострова, организована горячая линия министерства курортов и туризма. Кроме того, планируется определить ряд автозаправочных станций в различных частях Крыма, где гости региона смогут получить топливо для выезда.

Министерству транспорта поручено с 6 июня обеспечить полный выпуск подвижного состава на маршруты общественного транспорта и соблюдение утвержденного расписания. По словам главы региона, 5 июня из-за нехватки топлива на линии не вышли около 400 единиц пассажирского транспорта, что привело к сбоям в перевозках.

Министерство промышленности и торговли республики организовало обеспечение топливом автомобилей логистических компаний, торговых сетей и дистрибьюторов, в первую очередь занятых доставкой продовольствия, строительных материалов и лекарственных препаратов.

В штатном режиме продолжается работа коммунальных служб. По данным властей, специализированная техника обеспечена необходимым объемом горюче-смазочных материалов, что позволяет выполнять вывоз твердых коммунальных отходов и другие плановые работы.

Сергей Аксенов отметил, что все проблемные вопросы решаются в оперативном режиме, однако в настоящее время полностью удовлетворить спрос на топливо в регионе невозможно. Власти намерены продолжить работу по стабилизации ситуации в течение ближайших выходных дней и информировать жителей и гостей полуострова о принимаемых мерах.

Вячеслав Рыжков