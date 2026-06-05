На Шапсугском и Краснодарском водохранилищах снижают сбросы воды

Федеральное агентство водных ресурсов приняло решение в ближайшее время снизить объемы сбросов воды на Шапсугском и Краснодарском водохранилищах. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По оценке ведомства, данная мера позволит стабилизировать гидрологическую ситуацию и понизить уровень воды в реке Кубань, в том числе на участках в Крымском и Славянском районах.

В агентстве также отметили, что дополнительное влияние на снижение водности может оказать прогнозируемое изменение погодных условий: в ближайшие дни в регионе ожидается повышение температуры воздуха и установление жаркой погоды.

Кроме того, вклад в снижение уровня воды внесут мелиорационные мероприятия — аграрии увеличили объемы водозабора для орошения сельскохозяйственных угодий.

Вячеслав Рыжков