На Шапсугском и Краснодарском водохранилищах снижают сбросы воды
Федеральное агентство водных ресурсов приняло решение в ближайшее время снизить объемы сбросов воды на Шапсугском и Краснодарском водохранилищах. Об этом сообщил региональный оперштаб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По оценке ведомства, данная мера позволит стабилизировать гидрологическую ситуацию и понизить уровень воды в реке Кубань, в том числе на участках в Крымском и Славянском районах.
В агентстве также отметили, что дополнительное влияние на снижение водности может оказать прогнозируемое изменение погодных условий: в ближайшие дни в регионе ожидается повышение температуры воздуха и установление жаркой погоды.
Кроме того, вклад в снижение уровня воды внесут мелиорационные мероприятия — аграрии увеличили объемы водозабора для орошения сельскохозяйственных угодий.