Морские рейсы между Сочи, Геленджиком и Новороссийском отменили с 1 июня

Перевозчик «Водоходъ экспресс» отменил морские рейсы на линии, соединяющей Новороссийск, Геленджик и Сочи. О решении сообщили в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 1 июня 2026 года ООО «Водоходъ экспресс», которое является аффилированным предприятием ООО «Водоходъ», приостанавливает работу. Ранее компания обеспечивала транспортное сообщение по Черному морю в обоих направлениях на указанном маршруте, уточняется в сообщении.

Ежедневные рейсы скоростного судна «Комета-120М» между Сочи и Геленджиком должны были возобновиться с 12 июня.

Анна Гречко