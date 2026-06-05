ПМЭФ-2026. День третий. Главное

Главным событием третьего дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) должна стать пленарная сессия. На ней запланированы выступления президентов России, Узбекистана, Танзании и зампредседателя КНР. На деловом завтраке, организованном Сбербанком, глава банка Герман Греф рассказал о факторах экономического роста и «всадниках апокалипсиса» — главных препятствиях для развития экономики. Основные заявления и сделки третьего дня — в подборке «Ъ».

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Заявления

Россия открыта для возвращения западного бизнеса, страна должна оставаться открытой для иностранных инвестиций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

. Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка высказал мнение, что инерционные факторы экономического роста в РФ подходят к исчерпанию.

на деловом завтраке Сбербанка высказал мнение, что инерционные факторы экономического роста в РФ подходят к исчерпанию. Герман Греф назвал четырех «всадников апокалипсиса» в экономике — главные препятствия для экономического роста: высокая ключевая ставка, высокая налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры.

назвал четырех «всадников апокалипсиса» в экономике — главные препятствия для экономического роста: высокая ключевая ставка, высокая налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры. Герман Греф заявил, что «живопырки» (компании малого бизнеса, как их называл глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров — «Ъ» ) — это основа экономики.

заявил, что «живопырки» (компании малого бизнеса, как их называл глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров — ) — это основа экономики. Герман Греф назвал ключевую ставку в 10-12% «психологической чертой» для бизнеса, ниже которой можно будет начать новый инвестиционный цикл.

назвал ключевую ставку в 10-12% «психологической чертой» для бизнеса, ниже которой можно будет начать новый инвестиционный цикл. Нехватка кадров несет риск для экономики России, нужен переток работников из непроизводительных отраслей в те, что дают высокую добавленную стоимость, заявил вице-премьер РФ Александр Новак .

. Александр Новак назвал четыре драйвера роста экономики: увеличение эффективности труда, технологические изменения, улучшение условий для бизнеса и перенаправление трудовых потоков.

назвал четыре драйвера роста экономики: увеличение эффективности труда, технологические изменения, улучшение условий для бизнеса и перенаправление трудовых потоков. Зампред ЦБ Алексей Заботкин : говорить об общем охлаждении российской экономики неуместно, ситуация отличается по секторам.

: говорить об общем охлаждении российской экономики неуместно, ситуация отличается по секторам. Экономика России подошла к периоду сбалансированного роста, который уже начинает ощущаться, заявил министр финансов России Антон Силуанов .

. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова : в России на одного безработного приходится порядка 18 вакансий.

: в России на одного безработного приходится порядка 18 вакансий. «Ростех» заинтересован в приобретении доли в ГК «Дело» в размере 25%.

Сергей Чемезов: есть подтвержденный спрос на 74 российских гражданских самолета производства «Ростеха».

Сделки

Четыре новых соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) заключены на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашения заключены Минэкономразвития России с уполномоченными органами Республики Башкортостан, Омской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Республики Бурятия и представителями компаний-инициаторов.

и и представителями компаний-инициаторов. «Газпром нефть» подписала соглашение с Минэнерго и ФАС о поставках топлива на внутренний рынок.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров вручил управляющему директору АО «Ил» (входит в ГК «Ростех») Даниилу Бренерману переизданный сертификат типа на самолет Ил-114, в который вошла модель Ил-114-300. Сертификат подтверждает готовность воздушного судна к серийному производству и эксплуатации.

ОАО «РЖД» и «Билайн» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере практического применения квантовых коммуникаций.

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» госкорпорации Ростех) и авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») подписали соглашение о сотрудничестве.

НОВИКОМ и ДОМ.РФ подписали договор поручительства на 20 млрд рублей.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов: «Корпорация Малком» планирует построить в Тамбовской области завод глубокой переработки зерновых. Объем инвестиций в проект составит около 10,5 млрд руб. На предприятии создадут не менее 200 рабочих мест.

Юлия Алексеева