«Газпром» и Республика Сербская продлили контракт на поставку российского газа

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) достигли договоренности о продлении договора на поставки российского газа. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

Накануне министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам встречи с Алексеем Миллером заявила, что договор о поставках газа из России в Сербию, истекающий 30 июня, продлят на три месяца.

С января 2021 года российский газ поступает в Сербию по «Балканскому потоку». Это продолжение газопровода «Турецкий поток», который позволяет транспортировать топливо из Болгарии через Сербию в Венгрию. Сербия проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из России через «Турецкий поток» и ГТС Болгарии получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию.