Заключение концессий в ЖКХ занимает около двух лет из-за «тарифных торгов» с регионами

Процесс заключения концессионных соглашений на строительство и модернизацию инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) может растягиваться от 9 до 22 месяцев. Об этом заявил директор по взаимодействию с органами власти ГК «Росводоканал» Сергей Кржановский на круглом столе «Ъ» в рамках ПМЭФ.

Главными причинами затягивания процессов Сергей Кржановский назвал чрезмерную длительность согласований документации и бюрократические барьеры. «Самая быстрая концессия у нас была заключена на Сахалине — девять месяцев. Результат на 90% зависит от настроя команды на стороне региона реализации проекта», — отметил он.

Ключевой проблемой отрасли спикер назвал формирование инвестиционного разрыва, который не позволяет выполнить поручение президента по привлечению 4,5 трлн рублей в модернизацию ЖКХ – «тарифы сильно отстают от уровня инфляции, а регулирование остается архаичным».«Нам нужно перестроить отрасль на понятную модель, предполагающую увеличение инвестиций с гарантиями их возврата», — подчеркнул господин Кржановский.

Он пояснил, что текущая система заключения концессий заставляет компании каждый год вести «торги с государством» за тариф, доказывая необходимость средств на прокладку сетей и новые очистные сооружения. Регионы, ограниченные бюджетами и социальной чувствительностью вопросов, задают жесткие параметры издержек, что делает реализацию масштабных проектов крайне сложной.