Маркетплейсы изменят свой меморандум о добросовестных практиках

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сегодня состоялось подписание соглашения о внесении изменений в Меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ. Документ подписали Wildberries & Russ (RWB), Ozon и «Авито». Организатором подписания соглашения выступила Ассоциация цифровых платформ.

«Ъ» ознакомился с текстом соглашения между маркетплейсами. Из него следует, что комиссии для российских продавцов не должны превышать фактические комиссии для иностранных партнеров, а об изменении сроков выплат платформы обязаны уведомлять не менее чем за 45 дней. Также продавцы сохраняют право отказаться от скидок за счет площадки без санкций к ним в виде ограничения доступа к личному кабинету, прекращения размещения карточки товара, снижения рейтинга, изменения порядка ранжирования карточки товара в поисковой выдаче, говорится в документе.

Ранее продавцы неоднократно обращались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за так называемых автоматических акций, проводимых маркетплейсами. Продавцам в том числе не нравилось то, что при отказе участвовать в автоматических акциях маркетплейсов их товар фактически лишают возможности продвижения.

Весной 2025 года по предписанию ФАС площадки отказались от практики автоматических акций. Однако после этого маркетплейсы увеличили частоту распродаж, когда скидки предоставляются за счет снижения собственных комиссий площадок. Таким образом платформы смогли уменьшить цену товаров на 30–50%, расширять долю на рынке и уменьшать роль других каналов продаж.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Скидкам предъявили конкуренцию».

Владимир Комаров, Санкт-Петербург