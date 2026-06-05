«Группа УКМ» Никиты Мазепина инвестирует $15 млн в разработчика Kodik

Инвестиционная компания «Группа УКМ» Никиты Мазепина планирует приобрести 20% в уставном капитале российского IТ-стартапа «АрхиТех ИИ» за сумму, эквивалентную $15 млн. В результате сделки доли всех действующих участников «АрхиТех ИИ» будут пропорционально уменьшены вследствие размытия капитала при вхождении нового инвестора, сообщили «Ъ» в компании.

Стороны подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В «Группе УКМ» отмечают, что сделка соответствует инвестиционной стратегии компании, ориентированной на поддержку перспективных российских IT-технологий.

«”АрхиТех ИИ” находится на передовой волне развития искусственного интеллекта — не просто как потребительского сервиса, а как целой экосистемы решений: от бизнес-инструментов и инфраструктуры до кодинга», – приводит пресс-служба слова гендиректора «Группы УКМ» Никиты Мазепина. Для «АрхиТех ИИ» привлечение инвестора станет следующим этапом масштабирования бизнеса и развития экосистемы Kodik. «У нас появляется достаточно ресурсов, чтобы запустить всю продуктовую линейку: фронтирные инструменты для ИИ-инжиниринга, полнофункциональный ИИ-ассистент уровня GPT и Claude, первые версии собственных моделей на российском стеке и собственную вычислительную инфраструктуру», – сказал учредитель «АрхиТех ИИ» Данил Долгих.

«Группа УКМ» зарегистрирована в апреле 2026 года, единственным учредителем выступает Антон Алексеев, по данным ЕГРЮЛ. Гендиректор компании – Никита Мазепин, бывший участник «Формулы-1» и сын бизнесмена Дмитрия Мазепина, владельца компании «Уралкалий». Господин Мазепин-младший также является учредителем инвестиционный компаний "Стравинский Капитал" и "Юнайтэд Кэпитал Менеджмент Джи ПИ".

«АрхиТех ИИ» — российская IT-компания, основанная в 2025 году. Активы разработчика составляют 1,8 млн рублей, а сумма уставного капитала — 2 млн рублей, по данным ФНС за 2025 год. Специализируется на разработке корпоративных решений в области ИИ и создании экосистемы ИИ-инжиниринговых продуктов под брендом Kodik. Ключевой продукт компании — среда разработки Kodik IDE, обеспечивающая доступ к российским и международным языковым моделям. Учредители компании – ООО "ПТП "Стандарт" (51%), генеральным директором которой является Даниил Долгих, оставшиеся 49% принадлежат самой организации.

Екатерина Фадеева