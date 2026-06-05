Завод переработки зерна хотят построить за 10,5 млрд в Тамбовской области

«Корпорация Малком» планирует построить в Тамбовской области завод глубокой переработки зерновых. Объем инвестиций в проект составит около 10,5 млрд руб. На предприятии создадут не менее 200 рабочих мест. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил 5 июня тамбовский губернатор Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ЗАО «Корпорация Малком» было зарегистрировано в Тамбовской области в апреле 1998 года. Основным видом деятельности предприятия указана оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства, уставный капитал — 8,4 тыс. руб. Гендиректором фирмы является Андрей Кузнецов, единственным учредителем — Ольга Шаповалова. По итогам 2025 года выручка ЗАО «Корпорация Малком» составила 6,9 млрд руб., что на 7,7% ниже показателя 2024-го. Чистая прибыль упала на 64,5% — с 195 до 69,4 млн руб. Ольге Шаповаловой также принадлежит 100% ООО «Малком-Агро», специализирующегося на выращивании зерновых и масличных культур. Предприятие зарегистрировано в селе Коптево. Прошлый год фирма закрыла с выручкой 385 млн руб. — на 27% больше, чем в 2024-м. Чистая прибыль составила 11 млн руб.

Господин Первышов также отметил, что в начале мая на встрече с Владимиром Путиным докладывал президенту о планах по переработке сельхозпродукции в Тамбовской области.

«С нашими предприятиями запланирована масштабная работа в этой части»,— подчеркнул глава региона.

В 2025 году в Тамбовской области собрали рекордные 5,8 млн т зерна. Регион занял первое место в стране по сбору кукурузы и второе место — по производству муки. Власти подчеркивали, что особый акцент сделан на переработке сельхозпродукции и активном наращивании экспорта.

По состоянию на весну 2026 года «Корпорация Малком» завершала в Тамбовской области строительство семенного завода в селе Коптево. Общий объем инвестиций в создание инфраструктуры и технологическое оснащение производства превысил 300 млн руб. Производственная мощность объекта — 12 т готовой продукции в час.

На ПМЭФ-2026 правительство Тамбовской области, местный завод «Электроприбор» и госкорпорация «Ростех» также подписали соглашение о строительстве нового корпуса предприятия, на котором должны наладить серийный выпуск навигационных систем для российских гражданских самолетов МС-21, SJ-100 и других. Производство площадью более 12 тыс. кв. м оценено в 2,5 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Электроприбор» указал на Тамбов».

Денис Данилов