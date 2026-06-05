«Ростех» планирует приобрести долю в ГК «Дело» в 25%

«Ростех» заинтересован в приобретении доли в ГК «Дело» в размере 25%. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Руководитель «Ростеха» также сообщил, что компания изучит условия покупки после завершения процедуры предложения о взаимном выкупе доли в группе «Дело». По его словам, у корпорации была договоренность группой, что она должна сначала определить взаимоотношения с «Росатомом». После этого «Ростех» рассмотрит условия вхождения в капитал «Дела», отметил Сергей Чемезов.

ГК «Дело» — транспортно-логистический холдинг, лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров. «Росатом» приобрел 30% «Дела» в 2019 году, увеличив долю в 2022-м до 49%. В начале апреля 2026 года Сергей Шишкарев — основатель ГК «Дело», владеющий 51% акций компании, — рассказал, что выкупит долю «Росатома» и продаст «Ростеху». Стороны заключили соответствующий меморандум. Цена сделки составит 74 млрд руб. 21 апреля выкуп господином Шишкаревым доли «Росатома» одобрила ФАС.