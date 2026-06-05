Силуанов оценил доходы бюджета от ситуации вокруг Ормузского пролива

Российский бюджет может получить около 1 трлн руб. дополнительных доходов из-за ситуации в Ормузском проливе, сказал глава Минфина Антон Силуанов на ПМЭФ. По его словам, такие пополнения помогут выполнить плановые задачи, которые учитывали в бюджете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Антон Силуанов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Министр финансов Антон Силуанов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В этом году мы оценили цены на нефть порядка 59-60 долларов за баррель. Действительно, начало года было по ценам на нефть не слишком благоприятным для бюджета, но ценовая конъюнктура изменилась. Понимаем прекрасно, что это временно», — отметил он.

3 июня иранское агентство Fars со ссылкой на члена переговорной делегации Тегерана Саида Аджарлу сообщило, что руководство страны составило четырехэтапный план для достижения соглашения с США. План пока не отправили Вашингтону. Первый пункт плана предусматривает полное прекращение боевых действий. На втором этапе Иран предлагает решить четыре вопроса: вопрос судоходства в Ормузском проливе, снятие блокады с иранских портов, отмену нефтяных санкций, освобождение части замороженных активов Ирана.

На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что Иран близок к подписанию соглашения. По словам господина Трампа, переговоры проходят хорошо, а заключение сделки может состояться уже в ближайшие выходные. Он также сказал, что судоходство в Ормузском проливе возобновится «сразу после подписания».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз необходимый, но недостаточный».