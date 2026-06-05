Новак назвал четыре драйвера роста экономики

Ускорить развитие российской экономики помогут четыре фактора: увеличение эффективности труда, технологические изменения, улучшение условий для бизнеса и перенаправление трудовых потоков. Об этом на деловом завтраке Сбербанка во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ключевой вопрос... — рост производительности труда. Это должно стать национальным драйвером. Все предприятия: от крупного бизнеса до малого, социальная сфера нуждаются в эффективности»,— отметил господин Новак.

В сегменте условий для ведения бизнеса вице-премьер отметил улучшения. Он, в частности, упомянул упрощение процедур банкротства, улучшение условий регистрации предприятий, ситуации с правом собственности. Господин Новак добавил, что на экономику должно повлиять создание цепочки высокой добавленной стоимости. К положительной динамике, по его словам, приведет поддержка фармацевтики, станко- и судостроения и других отраслей.