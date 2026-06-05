«Группа Астра» и «ИТ-Экспертиза» заключили стратегическое партнерство

На Петербургском международном экономическом форуме «Группа Астра» (MOEX: ASTR) и «ИТ-Экспертиза» подписали меморандум о стратегическом взаимодействии. Соглашение направлено на развитие отечественных программно-аппаратных комплексов, машин баз данных и облачных решений для инфраструктуры критически важных государственных и корпоративных информационных систем.

В рамках партнерства компании сосредоточатся на повышении производительности машин баз данных и ПАК, а также обеспечении их совместимости с отечественными ERP-платформами, системами бизнес-аналитики и другими бизнес-приложениями для госсектора и корпоративных заказчиков.

Как сообщается в пресс-релизе, создание надежных российских платформ — одно из ключевых условий укрепления технологического суверенитета РФ, особенно в рамках масштабных проектов по импортозамещению. Реализация таких задач, отмечается в релизе, требует не просто замены компонентов ИТ-инфраструктуры, но и обеспечения высокой производительности и отказоустойчивости на уровне лучших зарубежных аналогов.