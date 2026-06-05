На Сахалине планируют построить перевалочный комплекс для транспортировки нефти

Перевалочный комплекс для транспортировки нефти намерены построить в Сахалинской области, сообщил глава региона Валерий Лимаренко на полях ПМЭФ. По плану объект должен работать круглый год.

«Это хороший проект, и это хорошее предложение для инвесторов. Сахалин находится в самом центре Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом смысле тот, кто быстрее вложит деньги в такой проект, тот больше заработает и получит успех»,— заявил господин Лимаренко (цитата по ТАСС). Кто будет реализовывать проект, он не уточнил.

Губернатор Сахалинской области добавил, что в регионе много месторождений нефти, поэтому он готов принять предложения от всех инвесторов. Так он ответил на вопрос журналистов о возможностях возобновления сотрудничества с ExxonMobil.