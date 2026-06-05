«Газпром нефть» подписала соглашение с Минэнерго и ФАС о поставках топлива на внутренний рынок

«Газпром нефть» подписала топливное соглашение с Минэнерго России и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщил глава компании Александр Дюков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Соглашением предусмотрен приоритет поставок моторных топлив на рынок РФ и выполнение рекомендаций по производству и поставкам на внутренний рынок с учетом производственных и логистических условий»,— сказал господин Дюков.

Министр энергетики Сергей Цивилев уточнил, что соглашения со всеми нефтяными компаниями из перечня правительства подпишут в ближайшее время. Он отметил, что де-факто договоренности уже вступили в силу и выполняются.

Минэнерго подпишет соглашения с 12 российскими нефтяными компаниями. Среди них — ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Газпром нефтехим Салават» и другие. В документах закрепят объемы моторного топлива на внутреннем рынке, а также розничные цены на бензин и дизельное топливо, следует из постановления правительства. Цель меры — поддержание достаточных объемов топлива во время сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ.