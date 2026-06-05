Греф назвал ключевую ставку 10-12% «психологической чертой» для роста инвестиций

Глава Сбербанка Герман Греф назвал ключевую ставку 10-12% «психологической чертой» для бизнеса. Об этом банкир сказал после делового завтрака «Сбера» на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что высокая реальная ставка препятствует росту инвестиционной активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Как нам кажется, это психологическая черта, когда бизнес может начать привлекать инвестиции и начинать инвестцикл. 10-12% — это та критическая черта, которая отделяет нас от инвестиционного цикла»,— сказал господин Греф (цитата по ТАСС). По его словам, «визуально» за год ставка сильно упала, однако реальная ставка еще достаточно высокая — около 12%.

В июне 2025 года ЦБ запустил цикл постепенного снижения ключевой ставки. Тогда она находилась на уровне 20%, а уже в апреле 2026 года Центробанк установил показатель в 14,5%. В «Сбере» прогнозировали, что к концу года ставка упадет до 12%.