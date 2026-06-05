«Напитки вместе» инвестируют 700 млн руб. в завод в Саранске

«Напитки вместе» (ранее AB InBev Efes; бренды Bud, Abbe, Velkopopovicky Kozel, «Клинское») инвестируют 700 млн руб. на модернизацию своего завода в Саранске, рассказал представитель компании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, это рекордный объем инвестиций для этого регионального подразделения. Для сравнения, в прошлом году объем инвестиций в модернизацию завода в Омске составил 1,8 млрд руб. в Уфе — 440 млн руб., а во Владивостоке — 420 млн руб.

«Напитки вместе» — крупнейший производитель пива в России. В 2025 году компания нарастила производство пива и пивных напитков на 2,05%, до 259,18 млн дал. 30 декабря 2024 года президент Владимир Путин передал пивоваренную компанию АВ Inbev Efes во временное управление «ГК Вместе».

Владимир Комаров, Санкт-Петербург