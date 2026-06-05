Дмитриев подтвердил готовность российского бизнеса к работе с Германией

Российский бизнес готов работать с Германией, но только на тех условиях, которые были бы выгодны России. Об этом заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев на сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности» ПМЭФ.

«Я думаю, что-то селективное и на выгодных России условиях и так далее. Мы обозначали всегда позицию, что Россия открыта к взаимодействию»,— уточнил господин Дмитриев, отвечая на вопрос модератора сессии.

Накануне Кирилл Дмитриев говорил, что в Европе, в том числе в Германии, остаются «здравые силы», которые рассматривают возможность восстановления работы «Северных потоков». По этому поводу 3 июня высказывался зампред фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер. Также необходимо, по словам политика, восстановить торговые отношения с Россией в целом.