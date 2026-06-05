Ил-114-300 получил сертификат для серийного выпуска

Глава Росавиации Дмитрий Ядров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вручил управляющему директору АО «Ил» (входит в ГК «Ростех») Даниилу Бренерману переизданный сертификат типа на самолет Ил-114, в который вошла модель Ил-114-300. Сертификат подтверждает готовность воздушного судна к серийному производству и эксплуатации.

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что предприятия «Ростеха» провели модернизацию практически всех систем самолета. Он уточнил, что воздушное судно в базовой компоновке на 66 мест оснащено новыми российскими турбовинтовыми двигателями, современной авионикой, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и эргономичным интерьером пассажирского салона.

Также был подписан договор между ГТЛК и «2-м Архангельским объединенным авиаотрядом» на поставку в лизинг первых трех Ил-114-300. Предприятие выполняет пассажирские рейсы внутри региона, перевозит почту и грузы, ведет аэрофотосъемку, участвует в медицинских и спасательных операциях.

Глава Минтранса Андрей Никитин 4 июня сообщал, что поставка трех Ил-114-300 ожидается в 2026 году и примерно такого же количества — в 2027 году, а в дальнейшем мощности производства будут наращиваться. Одним из крупнейших интересантов машины является дальневосточная авиакомпания «Аврора», которая, по ранее поступавшим сообщениям, ждет первые Ил-114-300 только с 2028 года.

Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 пассажировместимостью 50–68 человек, призванная заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. У него расход топлива ниже, чем у зарубежных конкурентов ATR и Bombardier. Ил-114-300 достаточно взлетно-посадочной полосы длиной 1 200 метров, что позволяет использовать его на большинстве региональных аэродромов. Ил-114 — позднесоветский проект, который начали разрабатывать еще в 1982 году, а в 1990 году он совершил первый полет. Из-за распада СССР серийное производство самолета так и не было запущено. 18 ноября 2015 года бывший вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что проект пассажирского самолета Ил-114 вновь открыт, а 31 марта 2024 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) возобновила летные испытания пассажирского самолета Ил-114-300.