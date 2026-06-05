ОТП Банк стал генеральным партнером Федерации дзюдо России

ОТП Банк и Федерация дзюдо России заключили соглашение о генеральном партнерстве на 2026–2027 годы. Документ был подписан 5 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума. Банк станет официальным партнером ключевых всероссийских и международных турниров по дзюдо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ОТП Банка Илья Чижевский и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик

Фото: АО «ОТП Банк» Президент ОТП Банка Илья Чижевский и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик

Фото: АО «ОТП Банк»

ОТП Банк получил статус генерального партнера Федерации дзюдо России. Соглашение о сотрудничестве на 2026–2027 годы стороны подписали 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках партнерства банк поддержит проведение крупнейших соревнований российского календаря, включая Чемпионат и Кубок России, первенства страны среди юниоров и юношей, Континентальную клубную лигу, а также серию международных турниров «Российский тур дзюдо».

Турниры серии «Российский тур дзюдо» пройдут в Хабаровске, Красноярске и Санкт-Петербурге. Как отмечают стороны, соглашение направлено на поддержку профессионального и массового спорта, расширение географии соревнований и вовлечение молодежи в занятия дзюдо.

Партнерство продолжает стратегию международной OTP Group по поддержке этого вида спорта. Группа уже несколько лет сотрудничает с Международной федерацией дзюдо, объединяющей 207 национальных федераций. Российский ОТП Банк намерен развивать эту линию на национальном уровне, поддерживая соревнования и проекты Федерации дзюдо России.

Президент ОТП Банка Илья Чижевский заявил, что ценности дзюдо близки корпоративной культуре банка. По его словам, философия этого вида спорта строится на принципах вежливости, смелости, искренности, честности, скромности, самоконтроля, верности, дружбы и уважения к окружающим.

«Мы разделяем эти ценности — честность и искренность перед клиентами, смелость идти своим путем, самоконтроль в кризисной ситуации, верность себе и своим партнерам, а также уважение установленных правил в любых обстоятельствах. Именно поэтому дзюдо для нас — не просто партнерство, а органичное продолжение нашей идентичности»,— отметил господин Чижевский.

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик подчеркнул, что участие бизнеса важно для развития отечественного спорта. По его словам, поддержка ОТП Банка поможет федерации проводить ключевые соревнования российского календаря на высоком организационном уровне, в том числе Студенческую лигу и Континентальную лигу дзюдо.

«Благодаря содействию наших новых партнеров мы сможем расширить географию турниров, более активно вовлекать в спорт молодежь по всей стране, укреплять традиции дзюдо. Уверен, что подписанное соглашение станет основой для долгосрочного и эффективного сотрудничества»,— сказал господин Соловейчик.