Производитель пообещал отправить заказчикам первые электромобили «Атом» летом

Первые электромобили «Атом» отправятся оформившим предзаказы физическим лицам в течение лета этого года. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил генеральный директор компании-производителя АО «Кама» (в числе акционеров — «КамАЗ») Игорь Поваразднюк.

«В течение лета начнем уже закрывать те предзаказы, которые были сформированы от физических лиц»,— рассказал топ-менеджер «РИА Новости». Он уточнил, что за первые 2–3 недели после открытия предзаказов было зарегистрировано порядка 100 заявок.

В апреле «Кама» начала открытые предпродажи электромобилей «Атом». Полная стоимость машины составляет 3,98 млн рублей, цена с учетом госпрограммы льготного кредитования — 3,055 млн рублей.

Запустить серийный выпуск «Атома» планировали в 2025 году, но сдвинули срок на год. Первый функциональный прототип «Атома» был представлен в мае 2023 года. Разработка авто ведется еще с 2021-го. Технически «Атом» оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт (эквивалентно 204 л. с.). Емкость батареи составляет 77 кВт/ч, что обеспечивает запас хода около 500 км. Батарея поддерживает функцию быстрой зарядки. По комфорту «Атом» будет соответствовать В-классу, габариты электромобиля: длина составит 3995 мм, ширина — 1780 мм и высота — 1615 мм. На первоначальном этапе дизайн электромобиля был разработан совместно с итальянским дизайн-бюро