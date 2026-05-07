Продажа делением

Итальянская группа Unicredit опубликовала новый план по выходу из основного российского актива — Юникредит-банка. Его планируется разделить на два банка, один будет продан инвесторам из ОАЭ, второй останется в собственности группы. Эксперты считают, что такая схема позволит оптимизировать размер дисконта, который платят при выходе из РФ владельцы банковского бизнеса из недружественных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Итальянская группа Unicredit объявила о подписании предварительного соглашения о продаже части российского дочернего Юникредит-банка. Имя покупателя не раскрывается, но отмечается, что это «хорошо зарекомендовавший себя частный инвестор из ОАЭ, имеющий давние связи с местным институциональным и деловым сообществом». Ранее сообщалось о переговорах группы с компаниями из ОАЭ — Asas Capital, Mada Capital и Inweasta (см. “Ъ” от 29 мая 2025 года). Предполагается, что российский Юникредит-банк будет разделен на два банка, одним из которых продолжит владеть Unicredit, а второй будет продан инвестору. На запрос “Ъ” о деталях сделки и планов в отношении остающегося в собственности группы банка в РФ в Unicredit Group и Юникредит-банке не ответили. 10 апреля в Unicredit Group заявляли, что «стратегия, которую она последовательно реализовывает в России, не претерпела никаких изменений» (цитата по «Прайм»).

Для иностранной финансовой структуры из «недружественной» юрисдикции найти покупателя на российский банк — лишь первый шаг в реализации сделки.

Юникредит-банк входит в список банков, для продажи которых нужно специальное разрешение президента (указ президента РФ №520 от 5 августа 2022 года «О применении специальных экономических мер...»).

Группа Unicredit отмечает, что российский Юникредит-банк, который останется под ее контролем, сохранит бизнес трансграничных переводов в долларах и евро для корпоративных клиентов, не находящихся под санкциями. Не исключено, что в итальянской группе рассчитывают благодаря этому ускорить получение разрешения на продажу остальной части российского бизнеса. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение о возможной продаже российских активов Unicredit пока не принималось. По его словам, когда поступит соответствующее обращение, оно будет рассмотрено (цитата по «Интерфаксу»).

На протяжении последних лет российский Юникредит-банк последовательно сворачивал бизнес в России. В частности, по итогам первого квартала этого года у банка сократились процентные и комиссионные доходы, кредитный и депозитный портфели, расходы на персонал, а его доля в совокупной прибыли группы опустилась ниже 5% (см. “Ъ” от 6 мая).

Схема с разделением российского банка на два юрлица может позволить продавцу российского бизнеса снизить дисконты и облегчить получение средств, говорят эксперты. Управляющий партнер консалтинговой компании «Поправка бизнеса» Наталия Поправко отмечает:

«Сделка разбита на две части, чтобы спасти то, что продать нельзя или невыгодно, или выделить операционную структуру бизнеса, которая интересна покупателю, таким образом, стоимость продаваемого бизнеса также может быть оптимизирована».

Управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров считает, что покупатель из ОАЭ, по всей видимости, заинтересован в каких-то конкретных активах, в приобретении бизнеса без непрофильных направлений. По словам партнера KnP Legal Максима Краснова, данная схема также позволит проще вывести вырученные за проданную часть бизнеса средства. «Покупатель из ОАЭ как резидент "нейтральной" юрисдикции не попадает под режим счетов типа "С", применяемый к капиталу из недружественных стран, и расчеты по сделке, вероятно, пройдут по менее ограничительному режиму (счета типа "И" и аналогичные), что обеспечивает покупателю большую гибкость как при закрытии сделки, так и при возможном последующем выходе из актива»,— говорит он.

Представленная схема продажи Юникредит-банка также поможет итальянской группе соответствовать ужесточающимся требованиям европейских властей. В июле 2025 года Unicredit Group пришлось отказаться от поглощения Banco BPM, так как итальянское правительство выдвинуло группе ряд условий, одним из которых был уход с российского рынка в течение определенного срока, и на эти условия Unicredit Group согласиться не смогла, напоминает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. «Это решение радикально повлияло на дальнейшие действия банка в РФ»,— считает она.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева, Яна Рождественская