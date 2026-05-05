Сокращение в составе группы

Российский дочерний банк итальянской Unicredit Group продолжает сворачивать бизнес. У Юникредит-банка по итогам первого квартала сократились процентные и комиссионные доходы, кредитный и депозитный портфели, расходы на персонал. В то время как группа отчиталась о рекордной за всю историю существования квартальной прибыли, Юникредит-банк показал сокращение этого показателя более чем на 40%, а вклад в чистую прибыль группы упал почти вдвое, менее чем до 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Чистая прибыль российского Юникредит-банка в первом квартале 2026 года сократилась более чем на 40% по сравнению с первым кварталом 2025 года и составила €145 млн (13,5 млрд руб. по курсу ЦБ на 31 марта), следует из отчетности по МСФО Unicredit Group. При этом группа в целом зафиксировала рекордную квартальную чистую прибыль в €3,2 млрд (299 млрд руб.), что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на все неблагоприятные факторы, отметили в группе Unicredit. В результате доля прибыли российского банка в общем показателе группы за год сократилась с 9% менее чем до 5%. «Рост групповой прибыли был за счет других европейских стран»,— отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. В группе относительно значимый рост квартальной чистой прибыли показали Босния и Герцеговина (+20%), Чехия (+12%), Австрия (+7%), остальные либо остались на уровне показателей прошлого года, либо сократили финансовый результат, в том числе итальянский банк (–10%).

Процентные доходы Юникредит-банка за первый квартал 2026 года сократились на 18%, до €157 млн (14,7 млрд руб.). Кредитный портфель банка в первом квартале продолжил сокращаться. «Банк из-за санкций ЕС по требованию ЕЦБ уже несколько лет подряд сокращает операции на территории России»,— напоминает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По данным МСФО группы, кредитный портфель российской «дочки» за год сократился на 54%, до €0,6 млрд (56 млрд руб.).

Средства от погашения кредитов размещались банком в максимально безрисковые инструменты (межбанковские депозиты и счета в ЦБ; см. “Ъ” от 9 февраля). «Высокая ключевая ставка позволяла получать высокий процентный доход на остатки средств»,— отмечает Олег Абелев. В 2026 году этого будет недостаточно, чтобы держать процентные доходы на том же на уровне. «Падение ключевой ставки примерно на 6 п. п. напрямую сжимает чистый процентный доход банка»,— замечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. С июня 2025 года по апрель 2026 года ЦБ снизил ключевую ставку на 6,5 п. п., до 14,5%.

Сокращение активного кредитования и деятельности по привлечению и обслуживанию клиентов повлекло за собой снижение комиссионных доходов. За год они упали на 45%, составив €37 млн (3,5 млрд руб.) по итогам первого квартала. «Когда банк сворачивает кредитование и сопровождение реального сектора, то и комиссионный поток снижается»,— говорит Олег Абелев. Наиболее быстрыми темпами сокращались доходы от торговой деятельности банка. По итогам отчетного периода доходность от торговых операций банка снизилась до €38 млн (3,5 млрд руб.)., что более чем на 60% меньше, чем показатель первого квартала 2025 года.

Андреа Орчел, главный исполнительный директор UniCredit Bank, 3 июня 2024 года: Уйти из России, продав банк или отыскав другие способы, чрезвычайно сложно.

Вместе с этим банк сокращал расходы. Расходы на персонал снизились на 11%, составив €21 млн (2 млрд руб.). Количество отделений, работающих на территории РФ, сократилось до шести.

Депозитный портфель снизился на 37%, до €2,7 млрд (187 млрд руб.). По требованию ЕЦБ депозитный портфель банка к концу 2025 года должен был сократиться до менее €2 млрд (см. “Ъ” от 24 июля 2025 года). Если темп сокращения последних двух кварталов (примерно €250 млн в квартал) сохранится, то для закрытия разрыва банку потребуется два-три квартала, считает Олег Абелев. Впрочем, «с высокой долей вероятности банк будет ускорять отток пассивов за счет непродления крупных корпоративных депозитов», добавляет он.

Группа Unicredit, по словам источников “Ъ”, перешла от идеи продажи бизнеса банка к его сворачиванию вплоть до сдачи лицензии Банку России (см. “Ъ” от 10 апреля), в самой группе эту информацию опровергали. Тем не менее сокращение прибыли и всех основных статей доходов и расходов говорит в пользу изложенной версии, уверены эксперты.

Дарья Загайнова, Ксения Дементьева, Максим Буйлов