Юникредит-банк в исходном положении

Unicredit Group нашла выход из России через инвесторов из ОАЭ. Потенциальные покупатели готовы приобрести российский Юникредит-банк с 60-процентным дисконтом, как того требует законодательство РФ. Впрочем, источники “Ъ” на банковском рынке уверены, что за сделкой стоят российские интересанты. По информации “Ъ”, основным претендентом на Юникредит-банк являются структуры «Альфа-групп».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итальянская группа Unicredit, кажется, нашла тех, кто подхватит ее российский банковский бизнес

Фото: Разумный Евгений / Ведомости / PhotoXpress Итальянская группа Unicredit, кажется, нашла тех, кто подхватит ее российский банковский бизнес

Фото: Разумный Евгений / Ведомости / PhotoXpress

Три компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предложили казначейству Италии купить с большим дисконтом российские «дочки» группы Unicredit, сообщила 28 мая итальянская газета Il Messaggero.

Согласно ее информации, консорциум из ОАЭ хочет купить российский Юникредит-банк со скидкой в 60% от рыночной стоимости.

Сделка должна быть завершена в течение шести-восьми месяцев. Сами участники сделки никак не прокомментировали событие. Позже эту информацию подтвердило агентство Reuters со ссылкой на документ, направленный в Минфин Италии, с которым оно ознакомилось.

По словам трех источников “Ъ”, данная сделка может совершаться в интересах консорциума «Альфа-групп», в периметр которого входит компания А1. «Один из двух арабских фондов связан с данной компанией»,— указывает один из собеседников “Ъ”. Такая структура сделки необходима, поскольку главный банковский актив «Альфа-групп» — Альфа-банк — находится под санкциями ЕС.

В Альфа-банке сообщили “Ъ”, что им не известно о подобных планах. В А1 и «Альфа-групп» не ответили на запрос “Ъ”.

Согласно плану, базирующиеся в Дубае Asas Capital и Mada Capital создадут специализированную компанию и объединятся с инвестиционной фирмой Inweasta, которая уже работает в России.

Inweasta была учреждена в 2022 году экс-руководителем компании А1 Андреем Елинсоном. Она реализует свои проекты более чем в 12 странах и управляет активами на сумму более $1 млрд. В 2024 году она приобрела российский страховой бизнес чешской группы PPF — «ППФ Страхование жизни», получив одобрение ЦБ и правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. «Inweasta содействует получению всех необходимых разрешений регулирующих органов и документации по сделке в России»,— говорится в документе, на который ссылается Reuters.

Юникредит-банк работает в России с 1989 года, входит в итальянскую группу Unicredit. В марте 2022 года главный исполнительный директор Unicredit Андреа Орчел заявлял, что кредитная организация рассматривает прекращение деятельности в России из-за возросших рисков. Кроме того, такое требование исходит от Европейского центрального банка (ЕЦБ), который указывает на «политические решения ЕС» санкционного характера в отношении РФ. В апреле 2025 года Минфин РФ сообщил, что не получал заявок на уход Юникредит-банка из РФ. При этом группа сообщала, что планирует завершить розничный бизнес в России к середине 2026 года.

На данный момент Юникредит-банк остается для группы прибыльным активом. Причем ситуация незначительно изменилась с 2022 года, когда после начала СВО обострились отношения между РФ и ЕС.

По данным отчетности Unicredit Group, по итогам 2024 года прибыль российского бизнеса в рублевом эквиваленте составила 52,1 млрд руб., против 56,5 млрд в 2022 году. При этом, согласно российской отчетности (РСБУ) Юникредит-банка, за первый квартал 2025 года он заработал 25,3 млрд руб. чистой прибыли. На 1 апреля 2025 года активы банка составили 837,2 млрд руб. По этому показателю Юникредит-банк занимал 19-е место в рейтинге «Интерфакс-100». Собственный капитал банка по РСБУ составил 331,5 млрд руб.

Для продажи российских активов западным компаниям необходим указ президента РФ и разрешение Банка России. «В результате заявители фактически вынуждены соблюдать критерии, применяемые правительственной комиссией при согласовании сделок (в частности, дисконт не менее 60% от рыночной стоимости акций и уплата добровольного 35-процентного взноса в бюджет)»,— отмечает партнер Forward Legal Андрей Филиппенко. Требования о дисконте и взносе в бюджет в таком случае будут применяться безотносительно того, кто является покупателем — российское или иностранное лицо. Консорциум из ОАЭ предлагает именно 60-процентный дисконт. «Поскольку у "Юникредита" арестованы некоторые активы в России (около €0,5 млрд), то до продажи должна быть решена судьба этих активов, и решена на самом высоком уровне»,— указывает гендиректор инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. При этом, по словам начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, даже если бизнес будет продан, Unicredit, скорее всего, столкнется с ограничением на репатриацию выручки.

Правительственные комиссии заинтересованы в том, чтобы активами владели компании из дружественных стран, поэтому одобрение вполне вероятно, указывает управляющий партнер «Позен и партнеры» Марина Позен. Однако далеко не факт, что конечными бенефициарами сделки окажутся именно компании из ОАЭ. «Если за покупателями из ОАЭ стоит кто-то из российских банков, то, судя по размеру сделки, такую покупку в теории себе могут позволить Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Альфа-банк, ПСБ, РСХБ, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк, "Дом.РФ", ОТП-банк и МТС-банк, но в госбанки я не очень верю»,— говорит управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский.

Ольга Базутова, Ксения Дементьева