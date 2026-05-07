Полная офлайн-готовность

Запас наличных, сим-карты разных операторов и распечатанные документы и билеты: москвичи и бизнес подготовились на случай нового интернет-шатдауна. Ранее операторы, банки, магазины и театры снова предупредили жителей столицы о возможных отключениях мобильного интернета в ближайшие дни в связи с обеспечением мер безопасности в преддверии 9 Мая. Могут сбоить цифровые сервисы, банкоматы и не отправляться СМС.

Горожанам советовали переписать все нужные контакты на бумагу, распечатать билеты и посадочные талоны. Водителям отдельно рекомендовали заранее скачать карты города, а также держать под рукой бумажный полис ОСАГО и бланки европротокола — оформление ДТП онлайн может быть недоступно. Ну и, конечно, стоит запастись наличными, отметил генеральный директор управляющей компании сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов:

«Слава Богу, нас не сильно это касается. Правда, если говорить про станции технического обслуживания, мы просто просим заранее клиентов готовить наличные деньги, если они к нам едут. Но все-таки основная часть наших партнерских СТО находятся в Санкт-Петербурге, и там с этим попроще, чем в Москве, насколько мне известно. Да, когда в столице происходили эти первые отключения, наши партнеры жаловались на то, что клиенты не доезжали, старались не попадать в этот коллапс».

5 мая столица оказалась в офлайн-режиме почти на четыре часа. У некоторых москвичей не работали даже приложения из «белых списков». Как объяснили тогда в Минцифры, они не подключаются автоматически. При ограничениях ведомство должно согласовывать их запуск с правоохранительными органами и спецслужбами. В итоге москвичи не могли, в частности, вызвать такси, оплатить парковку, воспользоваться кикшерингом и некоторыми банкоматами. Таксисты и курьеры ловили Wi-Fi в заведениях общепита, чтобы взять или закрыть заказ.

Как отмечали собеседники “Ъ FM”, больше других от шатдауна пострадали вендинги и небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. И способов обойти ограничения немного, поделился совладелец студии озвучивания фильмов и сериалов Winmedia Вячеслав Козлов:

«Некоторые наши сотрудники, коллеги, страдают из-за происходящего, потому что интернет отключают совсем. Приходится людям добираться уже до проводного интернета для того, чтобы как-то выйти на связь. Лично я уехал на дачу в соседний регион, здесь один оператор сотовой связи включает приложения из "белых списков" каждую ночь, второй — и днем, и ночью, а у третьего из операторов "большой четверки" вообще ничего не доступно.

Это еще может быть связано с тем, что у меня стоит большущая усиливающая антенна, я могу принимать сигнал с вышек, которые стоят достаточно далеко. При этом буквально вчера мне в магазине сказали, что они сидели без связи четыре дня, терминалы не принимали оплату, никак не соединялись с банками, хотя они должны быть в "белых списках."

У меня три разных оператора: два из них "лежат", у одного — все доступно. Как это работает? Я не понимаю».

Накануне многие профильные СМИ опубликовали подборки приложений и сервисов, которые работают даже при тотальном отключении интернета. Из необычных — мессенджеры, которые передают сообщения через Wi-Fi и Bluetooth, сервисы для скачивания подкастов, музыки и карт. А также браузер Kiwix, который позволяет без сети читать материалы из Wikipedia, TED, библиотеки проекта «Гутенберг» и других ресурсов. Альтернатив много, но привычные приложения они не заменят, считает главный редактор портала Itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов:

«Microsoft Word неплохо работает офлайн, как и любые другие приложения, которые существовали в эпоху до интернета. Игрушки, разумеется, работают все, которые не требуют подключения. Если там можно скачать какие-то уровни и играть в них офлайн в метро, почему бы нет? Как правило, какие-нибудь простенькие приложения типа лопания шариков доступны.

Если говорим про мессенджеры, здесь, конечно, все гораздо сложнее. Нечасто вам нужно пообщаться с кем-то, кто находится в радиусе 20 м от вас. Это скорее, какой-то прикол для школы или института, чтобы на парах попереписываться. Когда не работает мобильный интернет, наверное, это будет доступно в радиусе зоны действия Bluetooth и Wi-Fi.

Таких приложений довольно много, работают они довольно плохо, но тем не менее каким-то образом пообщаться можно.

Если очень хочется, существуют специальные гаджеты, которые при наличии базовой станции могут отправлять сообщения. Если помните, были пейджеры. В общем, здесь технология в принципе похожа, но все это, скорее, про поиграться, а не реально заменить интернет, какие-то работающие, пусть и в условиях жестких ограничений инструменты. Мы уже довольно сильно привыкли к тому удобству, которое есть, к облачному сохранению истории переписок, передаче файлов и прочему. И вот это заменить, к сожалению, наверное, в удобном виде офлайн уже не получится».

Как указали “Ъ FM” в кикшеринговом сервисе Whoosh, без интернета самокаты можно активировать по карте «Тройка». А для бизнеса из сферы услуг «планом Б» остается лишь переход на телефонную связь. Но и с ней возникают проблемы, отмечали собеседники “Ъ FM”. Масштабные ограничения связи анонсировали до 9 мая. Но когда снова отключат мобильный интернет и насколько, неизвестно.

Екатерина Вихарева