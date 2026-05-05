Беспилотники усадили рейсы

Атаки беспилотников на российские города привели к задержкам авиарейсов по всей стране. В Москве полеты приостанавливали сразу все аэропорты, сообщили в Росавиации. Временные запреты из-за дронов также вводились в авиагаванях Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска и Челябинска.





В Сочи аэропорт вообще закрыт на прием и отправку рейсов, говорит слушательница “Ъ FM” Олеся Ушакова. Она ждет свой самолет, который из-за задержек еще даже не сел в Сочи:

«Мы просто ждем свой рейс после регистрации. Мне кажется, лучше будет находиться в аэропорту, чтобы, если все будет хорошо и посадку откроют, мы сели в самолет и улетели. Но пока, вроде, по информации, там все закрыто на вылет. Мы пока следим за самолетом: если его посадят в другом аэропорту, то, видимо, рейс будет перенесен».

Потери из-за таких нештатных ситуаций всегда существенные, говорит глава Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин:

«Это никого не радует и нарушает комплексные переезды. Сейчас в Госдуме хотят разрешить, если задерживается авиа- или железнодорожный рейс, менять билеты. Только за 2025 год возмещение всякого рода и выездного, и внутреннего туризма туроператорам обошлось в 10 млрд руб. Одно дело, если человек просто пересидит задержку рейса — переночует в аэропорту, ему дадут воды. Но если отменили самолет, то следом страдает и броня в отеле.

Покупать новые билеты на месте после отмены изначального рейса может быть очень дорого. Получается, основная нагрузка ложится на туроператора. Если он отвечает за поездку, то и покупает все заново, а турист остается практически без потерь (кроме моральных и временных). Кстати, не только "ковры", но и погодные условия не всегда нас балуют».

По данным СМИ, в Москве из-за ограничений около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены, еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Гражданские самолеты в этом случае следуют указаниям специальных служб, отмечает командир экипажа Airbus A-320 Андрей Литвинов:

«Режим "Ковер" вводят военные, а диспетчеры просто его объявляют. Как только силовые структуры дают отбой, так и запрет на перелеты снимают. Оповещение бортов о введении и снятии режима происходит в индивидуальном порядке — все же летят с разных мест. У самолетов разные потребности в заправке, и когда уже вводится режим "Ковер", каждый командир смотрит сам по остатку топлива: продолжать ему лететь и оставаться в зоне ожидания до снятия воздушной тревоги или лететь на ближайший аэродром».

Всего с начала 5 мая на подлете к Москве перехватили 17 дронов. По данным Минобороны, накануне, 4 мая, и в ночь на 5 мая были перехвачены 289 украинских дронов, в том числе над Московской областью.

Леонид Пастернак