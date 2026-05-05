Москва перешла в офлайн-режим

Минцифры согласовывает открытие белого списка сайтов в столице. Утром 5 мая москвичи столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Многие не смогли вызвать такси, воспользоваться сервисами кикшеринга и опоздали на работу.

Минцифры, правоохранители и спецслужбы согласовывают оперативное открытие в Москве так называемого «белого списка» сайтов, которые будут доступны при отключении интернета. В него могут войти социально значимые ресурсы, сообщает ТАСС. Жалобы на перебои звучат на этот раз не только из центра Москвы, но и из более отдаленных районов. В частности, жители столицы не могут открыть приложения даже из так называемых «белых списков».

С трудом загружаются сервисы музыки, карты и такси.

Там предлагают вызвать машину по телефону и за наличные. Крупнейшие операторы накануне предупреждали клиентов о возможных отключениях с 5 по 9 мая. Москвич Александр не смог доехать до работы ни на электросамокате, ни на такси:

«Я пользуюсь шерингом самокатов и уже в этом сезоне иногда начинал поездку с помощью SMS. Но в этот раз самокат включался, а затем блокировался. То есть уехать было нельзя. Ну, не сможем мы обмануть систему. Я сделал финт ушами, подвез самокат поближе к подъезду, где ловил домашний Wi-Fi, начал поездку, но на середине пути устройство просто превратилось в кирпич — оно перестало ехать и снова заблокировалось. Я решил вызвать такси с помощью звонка, заказ приняли, и дальше я ждал 5-10 минут, а обратной связи так и не поступало. Я перезвонил, и мне ответили: "Машину для вас еще не нашли".

Подождал еще около 10 минут — снова нет авто. При том что мне оставалось доехать где-то семь кварталов, мне сказали, что поездка будет стоить 600 руб. Что ж, смирился с форс-мажором. А такси все не было и не было. В итоге я решил отменить поездку — и в этот момент мне приходит SMS, что такси приедет через 21 минуту. Сразу стало понятно, что сегодня проблемы будут не только с самокатами, но и с такси, и много с чем еще».

В сервисе кикшеринга Whoosh “Ъ FM” сообщили, что в некоторых районах, в частности в центре, наблюдаются сбои. Там добавили, что сделают перерасчет стоимости для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В «Яндекс Go» “Ъ FM” рассказали, что заказать такси можно по телефону, а оплатить — в конце поездки наличными. Тем временем в соцсетях распространяются видео с водителями, которые ловят бесплатный Wi-Fi в заведениях общепита в надежде принять заказ. Водитель и автор блога «Такси.Stories» Алексей Куликов планирует сменить оператора, так как не готов терять выручку в эти дни:

«Последний заказ я получил около 8:00. Позже приложение уже плохо грузилось. Отвез женщину, она мне рассказала, что в "Яндекс.Такси" для пассажиров было написано: "Возможны ограничения с сегодняшнего дня и до 9 мая, поэтому многие водители не будут работать". Вот ее заказ я уже не смог закрыть. Приложение ответило, что это произойдет, когда появится интернет. Дальше заказов не было, приложение для водителей не загружалось, хотя навигатор работал нормально. Честно говоря, я сейчас хочу взять паспорт и купить сим-карту другого оператора. Настроение не очень из-за лишних трат. На аренду я заработал за утро, а дальше что?

При этом я был на окраине города, и здесь интернет тоже не работал, а приложение показывало, что спрос зашкаливает в два раза».

По словам предпринимателей, ситуация сильно ударит по столичному бизнесу. Больше всего пострадать могут сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. Кроме того, могут возникнуть проблемы со снятием наличных в банкоматах — некоторые из них тоже работают через мобильную сеть. Как оставаться на связи в Москве в таких условиях, с “Ъ FM” обсудил телеком-аналитик, автор проекта Abloud62 Алексей Бойко:

«Неудобства могут быть значительными. Те, кто не снял наличные, могут столкнуться с нехваткой денег, потому что многие банкоматы подключены по мобильной связи. Неудобно работать водителям такси, курьерам, тем, кому непрерывно нужен мобильный интернет. Даже когда продукты доставляют домой, зачастую за заказ нужно расплатиться картой непосредственно при получении. Если мобильный терминал не работает, возникает проблема оплаты.

При этом авторизация для подключения к Wi-Fi — это требование закона. Операторы с этим мало что могут поделать. Считалось, что уж SMS никто отключать не будет. Теперь мы видим, что и они попали в список отключаемых услуг. Не будем забывать, что Москва — это мегаполис. Таксопаркам, например, диспетчеров нанять легко, а вот сделать так, чтобы каждый водитель знал любой переулок в городе, достаточно сложно. Поэтому всегда будут оставаться сложности, если мы начинаем откатываться назад во времени».

На фоне ограничений интернета в Москве Сбер и Т-банк предупредили клиентов о трудностях со входом в свои мобильные приложения.

В сервисе доставки еды «Самокат» “Ъ FM” сообщили, что воздержатся от комментариев. В пресс-службе сервисов доставки «Яндекса» предупредили, что на фоне проблем курьер доставит заказ, в случае, если он уже оплачен. Однако пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. По данным DownDetector, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются и в Санкт-Петербурге.

Никита Путятин, Анна Кулецкая