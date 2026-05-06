Бизнес заплатил за оффлайн

Наличка, платежи авансом и оскорбления — бизнес рассказал, как пережил шатдаун 5 мая. Во вторник днем Москва почти на 4 часа оказалась в режиме тотального оффлайна. И ситуация повторится, предупреждают эксперты.

Утро 5 мая у многих началось не с кофе, а с попыток связаться с внешним миром или хотя бы не опоздать на работу. Мобильный интернет, белые списки, ВПН и даже СМС были недоступны. На этом фоне многие остались без плана «Б» в виде кикшеринга. Не повезло и с такси — машину можно было заказать по звонку, но время ожидания в отдельных случаях превышало 40 минут.

При этом многие водители не вышли на смену вовсе. А те, кто решился, пытались ловить вай-фай в заведениях общепита, работать за МКАД или подбирать голосующих. Бизнес к полному шатдауну не был готов. Основатель и руководитель кондитерской Polina_pastry Валерий Чиж только за утро вторника потерял около 100 тыс. руб. По его словам, клиенты не могли оплатить заказ через терминал:

«Мы не могли вызвать курьера либо заказать "Яндекс.Такси". С каршерингом та же история. Очень много недовольных заказчиков. Сервисы по доставке, где мы работаем, просто отключаются. План "Б" осуществляется как раньше: вешаешь на себя табличку, принимая заказы, идешь по улице».

В марте 2026-го совокупный ущерб столичного бизнеса за пять дней перебоев достигал 5 млрд руб., подсчитывали собеседники “Ъ”.

И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева:

«Часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают не в то время, и возникают конфликтные ситуации. Единственный выход — переход на телефонную связь. Конечно, если человек приходит на неоплаченную тренировку, а у него нет с собой наличных, мы вешаем ему депозит. Для бизнеса отложенный платеж — это тоже не всегда хорошо. Мы пока не можем оценить, сколько потеряем. Тем не менее, ищем выход».

Из-за шатдауна с перебоями работали приложения банков, задерживались курьеры, а брокеры не могли по СМС подтвердить торговые операции. Запасти наличкой в моменте удалось не всем — некоторые банкоматы тоже работают от мобильной сети. А парковку удавалось оплатить только по звонку. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом, говорит основатель сети салонов красоты "Персона" Игорь Стоянов:

«У нас на Artply перегрузилась линия стационарного интернета. Если клиент к нам приходит, мы его сразу записываем на следующий визит. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. 70% рынка — это моностудии, которые открыл бывший мастер. Сетевому бизнесу проще. С 2025 года доход упал на 20%, и спад будет продолжаться. Для нас контакт с клиентами является ключевым».

Проблемы с интернетом затронули даже кладбища, рассказала слушательница “Ъ FM” Арина:

«В администрации кладбища все базы висели. Людей, которые пришли хоронить, если нужно было оформить заявление, буквально в ручном режиме оформляли. А если клиенты приходили переоформлять документы, мы просили их подойти уже после 10 мая. В 13:00 начали постепенно работать базы. Я села к оператору, и в течение около часа она мной занималась. При этом системы постоянно висли».

Примерно к 12:00 в Минцифры рассказали, что согласовывают со спецслужбами оперативную активацию «белых списков» в условиях ограничений. А продлятся они вплоть до 9 мая. Но насколько интенсивно — неизвестно. Пользователи соцсетей, между тем, продолжают искать альтернативные варианты, как оставаться на связи. И уже переизобрели «новый мессенджер» — ФАКС.

Екатерина Вихарева