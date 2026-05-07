Компания IRB вошла в число учредителей владельца бренда Rostic’s из Ижевска

В капитал владельца бренда Rostic’s «Юнирест» (основная доля принадлежит «Смарт сервис ЛТД», компанией управляют ижевские бизнесмены Константин Котов и Андрей Осколков) вошел крупный франчайзи сети — организация International Restaurant Brands (IRB). Об этом пишет “Ъ” по данным ЕГРЮЛ.

IRB управляет более чем 700 заведениями Rostics в 140 российских городах. Компания получила в «Юниресте» долю в 20%. Доля «Смарт сервис ЛТД» сократилась после сделки с 97 до 77%. Доля гендиректора «Юниреста» Татьяны Шаманской осталась прежней — 3%. Стороны считают, что участие IRB в капитале компании даст синергетический эффект для развития и масштабирования сети, а также роста доли рынка. Инвестбанкир Илья Шумов считает, что 20% в капитале «Юниреста» может стоить около 6—8 млрд руб.

Отметим, что IRB владеет долей 50,1% в совместном с бизнесменами ООО «Рестораны быстрого питания» (франчайзи Rostic’s). В апреле 2026 года «Смарт сервис ЛТД» передал IRB 75% уставного капитала еще одного франчайзи — ООО «Майрест» (бывшее Amrest).

Напомним, бизнесмены Константин Котов и Андрей Осколков приобрели 100% «Юниреста» (компании принадлежат права на мастер-франшизу и торговую марку Rostic’s) весной 2023 года, после ухода с рынка американской компании Yum! Brands. На тот момент предприниматели развивали по франшизе KFC около 40 точек в Удмуртии и соседних регионах. Затем они полностью перевели сеть под бренд Rostic’s. В 2025 году выручка «Юниреста» выросла на 18,8%, до 30,8 млрд руб. Переименование всех точек KFC в Rostic’s завершилось в январе 2026 года.

По данным сайта Rostic’s, в РФ открыто более 1,1 тыс. ресторанов в 74 регионах. Большая часть из них работает по франчайзингу, 67 принадлежит «Юнирест».

Сеть «Ростик’с» функционировала как аналог KFC в РФ с 1993-го по 2012 годы. В 2005 году она стала часть Yum! Brands. В 2011 году американская компания переименовала все точки «Ростик’са» в KFC.

