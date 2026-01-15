Владелец бренда Rostic’s из Ижевска завершил переименование всех точек KFC в РФ

Владелец бренда ресторанов быстрого питания Rostic’s — компания «Юнирест» (100% принадлежит организации «Смарт Сервис», которой владеют бизнесмены из Ижевска Константин Котов и Андрей Осколков) — завершил переименование всех точек KFC в РФ. Об этом пишет РБК. Отсутствие заведений под прежним названием подтвердил представитель сервиса 2Gis.

По сводке издания, брендом KFC владеет американская компания Yum! Brands. Весной 2023 года она продала свой бизнес местному партнеру — ижевской компании «Смарт Сервис». На тот момент бизнесмены Константин Котов и Андрей Осколков развивали по франшизе около 40 точек в Удмуртии, Кировской области, Татарстане и Пермском крае. По итогам сделки ижевская организация получила 100% компании «Юнирест», которой принадлежали права на мастер-франшизу, торговую марку Rostic’s и 66 корпоративных ресторанов.

В августе 2023 года предприниматели начали консолидировать бизнес, создав совместно с крупным франчайзи KFC «Интернэшнл Ресторант Брэндс» ООО «Рестораны быстрого питания». После этого компания начала выкупать другие организации, связанные с брендом, в их числе польская AmRest (215 ресторанов) и «Эй Кей Раша» (100).

По данным сайта Rostic’s, в РФ открыто более 1,1 тыс. ресторанов в 74 регионах. Большая часть из них работает по франчайзингу, 67 принадлежит «Юнирест». Сеть «Ростик’с» функционировала как аналог KFC в РФ с 1993-го по 2012 годы. В 2005 году она стала часть Yum! Brands. В 2011 году американская компания переименовала все точки «Ростик’са» в KFC.