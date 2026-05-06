Блогерам рассчитали пенсию

43 тыс. руб. — такая пенсия ждет блогеров. Правда, для этого им придется на протяжении 25 лет делать страховые взносы. Совокупно — 14 млн руб. Об этом в интервью “Ъ FM” рассказал профессор Финансового университета Александр Сафонов. Пенсия блогеров, которые добровольно делают страховые взносы, зависит только от двух параметров: размера отчислений и продолжительности стажа.

В большинстве случаев инфлюенсеры работают в режиме самозанятости или ИП, поэтому о своей старости им лучше задумываться уже сейчас, говорит Александр Сафонов:

«Любая профессия с такими привлекательными названиями, как фриланс или креативная деятельность, при отсутствии трудового договора не дает права на страховую пенсию. Почему? Потому что с дохода в этом случае никто не перечисляет страховые взносы в фонд социального страхования. Что делать в такой ситуации? Необходимо добровольно заключить договор с фондом социального страхования и самостоятельно уплачивать страховые взносы по установленному тарифу. Минимальный взнос составляет около 2% от МРОТ. Максимальный может достигать 576 тыс. руб. Если человек будет в течение как минимум 15 лет вносить такие платежи, у него появится право либо на минимальную пенсию, либо на ту, которая будет рассчитана исходя из уплаченных сумм. В принципе, максимальный размер пенсии может достигать около 50 тыс. руб., а минимальный — соответствовать прожиточному минимуму в регионе проживания представителя такой креативной профессии. Есть ли другие варианты? Можно выбрать негосударственный пенсионный фонд и вносить средства туда. Однако здесь есть свои сложности. Во-первых, требуется регулярно откладывать достаточно крупные суммы. Во-вторых, невозможно точно предсказать, как будет развиваться финансовый рынок в будущем. Мировая практика показывает, что наиболее надежным остается государственное обязательное пенсионное страхование. Многие ли блогеры и фрилансеры пользуются этими инструментами? Большинство не задумывается о будущем. Остальные рассчитывают, что смогут обеспечить себе старость за счет доходов от рекламы, инвестиций в недвижимость или банковских вкладов».

Как сейчас блогеры готовятся к пенсии? Валентин Петухов, известный как Wylsacom, говорит, что многие рассчитывают обеспечивать себя за счет своей аудитории, а кто-то дополнительно открывает свой бизнес:

«Люди, занимающиеся блогингом и инфлюенс-маркетингом, как правило, уже знакомы с инвестициями, вкладами и другими финансовыми инструментами. При этом у них есть важное преимущество: даже в пассивной фазе деятельности они могут продолжать зарабатывать за счет своей аудитории. Подготовка к пенсии в этом случае выглядит иначе: это не только деньги, но и медийный актив, накопленный за годы работы. Среди популярных стратегий сейчас — запуск собственного бизнеса с использованием своей аудитории как, условно, бесплатного канала продвижения. Это могут быть бренды в разных сферах, а также кафе, рестораны и другие проекты.

Поэтому можно предположить, что пенсия блогера складывается из разных источников, где классические пенсионные накопления, скорее всего, занимают далеко не первое место».

По данным опроса «Группы Ренессанс Страхование», чуть больше половины россиян полностью полагаются на госпенсию. Свыше трети респондентов ответили, что пока только планируют свои вклады, но рассчитывают только на собственные накопления. Каждый восьмой ответил, что уже откладывает деньги. Главными инструментами они называют вложения в недвижимость, банковские вклады и инвестиции. Автор YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов признается, что с учетом экономической ситуации и неопределенности, надежды на государственную пенсию у него нет:

«Глобально я не планировал эту стратегию: текущая экономическая ситуация не позволяет уверенно строить планы даже на год вперед. У блогерского сообщества частично сокращаются возможности для работы — закрываются площадки и меняются правила, поэтому думать о пенсии в таких условиях сложно. Как индивидуальный предприниматель, я делаю регулярные отчисления, и определенная надежда на пенсию есть, но основной расчет — на собственные средства. Используются базовые инструменты вроде вкладов, без каких-то сложных стратегий. В целом блогеров не стоит выделять отдельно: этот вопрос актуален для многих.

Люди понимают, что в условиях нестабильности социальные гарантии могут быстро измениться, поэтому рассчитывают прежде всего на себя».

Как показало исследование SuperJob, большинство россиян считает, что их вполне бы устроила пенсия в 54 тыс. руб. При этом по данным Социального Фонда, на деле средний размер пенсии в России сейчас в два раза меньше.

Астон О'Салливан