Инвестблогеров записывают в «финансовые инфлюенсеры»

Центробанк предложил создать реестр для инвестиционных блогеров. В список хотят добавить только людей с экономическим образованием и опытом работы в сфере финансов. Для этого ЦБ хочет ввести термин «финансовый инфлюенсер». Для людей, которые будут попадать под эту категорию, могут предусмотреть и ряд ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Регулятор допускает, что блогеры из списка будут маркировать свой контент, а банки — заказывать рекламу только у тех, кто попал в реестр, следует из доклада ЦБ для общественных обсуждений. По мнению Банка России, инфлюенсеры должны иметь специальное экономическое образование, сертификат финансового аналитика и опыт работы на рынке от года. Пока предложения ЦБ стоит доработать, уверен основатель и генеральный директор рекламного агентства Paradigma Илья Ноткин:

«Все-таки это блогеры, а не инвестиционные консультанты. В деятельности последних много правил, касающихся ответственности. Но пост в соцсети не является обязательством, это тоже важно понимать. Скорее, нужно говорить о том, что ЦБ было бы целесообразным продолжать усилия по просветительской работе среди массовых инвесторов для того, чтобы они понимали цену принимаемым им решениям.

Кроме того, есть случаи, в том числе в сфере финансов, когда мы можем подозревать использование интернет-ресурса. Информация здесь является очень мощным ресурсом для манипуляций. Но в этом надо очень детально разбираться, брать конкретные предложения, взвешивать за и против. При этом подобного рода блогеров всегда будет достаточно много, сокращения этого поля я бы не опасался, как и того, что произойдет какая-то монополизация или вырастут цены на рекламу».

Возможный реестр должен отсечь инфлюенсеров без должного уровня экспертности, отмечают в ЦБ. При этом сейчас инвестблогеры часто выдают за свое мнение информацию рекламного характера и могут манипулировать ценами на рынке. Частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков считает реестр лишней мерой:

«Если идет конкретная пропаганда, реклама каких-то активов, что нужно обязательно это покупать или продавать, то здесь может быть какой-то состав не очень хороших действий.

Но, с другой стороны, в данной сфере регулировать просто нечего.

Каждый человек имеет право на то, чтобы послушать или профессионала, или непрофессионала в финансовой области, и, соответственно, от этого отталкиваться в принятии своих решений.

Заталкивать всю финансовую сферу в регулирование, на мой взгляд, просто излишне. При этом если мы говорим о блогерской сфере, то эти каналы инвестиционные компании и банки действительно используют в качестве рекламных проводников. Но, опять же, это уже дополнительно маркируется какой-то атрибуцией к банку или инвестдому, то есть это просто канал доставки рекламы.

Если же сам блогер выдает какие-то советы, то он же не выступает как отдельный финансовый консультант и так далее. Нам никто не запрещает общаться на уровне людей просто по любым вопросам».

В Центробанке заявляют, что в международной практике деятельность инвестблогеров уже регулируют: каналы могут блокировать, а их авторов — штрафовать. В ЦБ допускают, что со временем такие меры можно ввести и в России. Предложения и замечания по идее регулятор готов рассмотреть до конца апреля.

Егор Парфенов