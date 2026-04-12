Стриминги на подъеме

В соцсетях, видеохостингах и на других платформах становится больше российских стримеров. Во всяком случае, по данным Forbes, за первый квартал 2026-го их число увеличилось почти на треть. Внимание рекламодателей к ним тоже растет, отмечают аналитики рынка. Ведущие прямых эфиров играют в игры, смотрят фильмы и параллельно общаются со зрителями. Есть и лайф-контент, рассказали собеседники “Ъ FM”, — когда блогер гуляет по городу или выживает в африканском племени.

За одну такую трансляцию успешный инфлюенсер может заработать несколько сотен миллионов рублей, говорит президент национальной ассоциации блогеров Ольга Берек. Это и выплаты рекламодателей, и пожертвования зрителей, уточняет собеседник “Ъ FM”:

«Стриминг — это скорее формат работы, чем отдельная профессия. Им пользуются журналисты, блогеры и другие авторы как каналом коммуникации с аудиторией. Рост популярности объясняется запросом на «живой» контент: зрителям важно видеть настоящего человека, а не только отредактированные фото и видео. Значительная часть стримов строится на зрелищности и эмоциях. В прошлом году был популярен так называемый rage bait — контент, вызывающий сильную негативную реакцию. В ответ на это начали вводить ограничения. Сейчас тренд сместился в сторону joy bait — более позитивного и искреннего контента.

Дополнительный фактор — распространение искусственного интеллекта: людям все сложнее отличать реальное от сгенерированного, поэтому интерес к прямым эфирам растет. Приносит ли стриминг прибыль? Обычно есть два основных источника дохода: донаты от зрителей во время эфира и фиксированные выплаты за сам стрим. В отдельных случаях речь может идти о десятках и даже сотнях миллионов рублей».

Российские стримеры в последние годы начали активнее осваивать «VK Видео», продолжают вести трансляции в Ютьюбе и на автралийской платформе Kick. Но самым популярным сервисом остается Твич (Twitch). На него приходится до 85% всех трансляций в русскоязычном сегменте, пишет Forbes. До 2022 года ведущие эфиров из России получали 50-70 процентов с платных подписок зрителей на Twitch. Сейчас деньги вывести на счёт нельзя.

Да и добиться успеха при всем желании удается немногим, говорит стример и автор канала «Дебатляндия» Абдулла Абдуллаев:

«Многие идут в стриминг с искаженным представлением. Им кажется, что это легкий способ быстро заработать. Люди ориентируются на успех единиц — срабатывает "ошибка выжившего" и вера в собственную удачу. При этом не учитывается, что рынок ограничен, а большинство авторов почти ничего не зарабатывают и работают на небольшую аудиторию. На практике стриминг — это полноценная и сложная работа: нужно создавать контент, разбираться в платформе и конкурировать за внимание зрителей и алгоритмов.

Почему я начал стримить? У меня уже была аудитория и доход, а стриминг стал логичным продолжением медийной стратегии. Прямые эфиры привлекают наиболее лояльную аудиторию — с ней удобно тестировать идеи, продукты и получать развернутую обратную связь».

Самый популярный стример платформы Twitch — американский блогер Кай Сенат (KaiCenat). За 2025 год он получил рекордные выплаты за счет платных подписок и заработал более $3 млн, подсчитал портал Streams Charts.