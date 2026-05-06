Скромность слила карьеру

Шаблонные фразы, сбивчивая речь и холодность на собеседовании — большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты hh.ru и Skillaz. Согласно опросу, только 11% граждан могут грамотно презентовать себя и свои навыки.

Большинство кандидатов не проходят дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально ценных сотрудников. Причина в том, что соискатели либо не готовятся к собеседованиям, либо такая подготовка слишком универсальна, говорит карьерный консультант для руководителей Виктория Вайтович:

«Решение о найме во многом принимается эмоционально. Хороших, сильных специалистов сейчас много, важно уметь показать на собеседовании свою ценность так, чтобы работодатель сразу увидел вашу пользу, стиль мышления, опыт и конкурентное преимущество. 90% кандидатов приходит на интервью неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, не ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. И тогда выбирают, конечно, другого кандидата.

HR или руководители обращают внимание, насколько уверен в себе человек, структурно ли он мыслит, умеет объяснять сложные вещи просто, понимает ли свою ценность.

Собеседование — это стрессовая ситуация. Мозг часто блокируется, человек начинает говорить менее уверенно, теряет структуру мысли, забывает важные примеры. Нужно заранее продумать ответы для конкретной компании. Особенно кандидаты сыпятся на вопросах о заработной плате: начинают объяснять, что на предыдущем месте получали столько-то, а у него ипотека, трое детей. Говорить о своих достижениях нужно конкретно и убедительно. Важно показать не просто опыт, а результат и его влияние на бизнес».

Сами соискатели делают ставку на дисциплину и ответственность. Эти качества называют в своих резюме 73% опрошенных. При этом лишь каждый второй считает их ключевыми для трудоустройства. 70% отметили, что готовы обучаться, а вот ценность классического образования снижается. Только четверть считают его преимуществом. Значение деловых контактов признают 33% опрошенных, и лишь треть реально ими обладает.

При этом чрезмерная, слишком яркая и грамотная самопрезентация может быть опасным сигналом, говорит владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Карсакова:

«Приходили кандидаты с хорошими компетенциями и прекрасным образованием, а по факту не могли связать двух слов. Мы сразу понимаем, что можем либо взять его на стартовую позицию и в процессе научить всем навыкам, либо не будем нанимать вовсе. Потому что, например, юрист, который не умеет говорить, — это плохой юрист. Был у меня недавно такой случай, когда соискатель давал прямые односложные ответы на вопросы: "да", "нет", "не знаю", "был такой опыт", "не было такого опыта". Тут уже помогают наводящие вопросы, благодаря которым кандидаты раскрываются.

Хорошо или плохо, когда человек излишне в себе уверен и рассказывает слишком много, зависит от конкретной позиции.

Иногда много дополнительных деталей — это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать, я бы даже это назвала "продавать себя как специалиста". Мы берем такого на работу, а по факту понимаем, что все это было голословно. И приходится расставаться с ним — тоже неприятно».

Иногда для того, чтобы проверить, как мыслит соискатель, работодатель устраивает для него внезапные и необычные проверки. Например, в зарубежных СМИ встречаются истории людей, которые проходили собеседования в Google, Microsoft или Apple. Так, Стив Джобс якобы любил вопросы в духе «сколько автомобилей в Соединенных Штатах» или «если бы вы были доставщиком пиццы, какую пользу вам принесли бы ножницы?».

Илон Маск в интервью CNBC признавался, что проверяет, лжет ли соискатель, просто спрашивая его: «Какие самые сложные проблемы вы решили?» Однако порой и кандидаты на должность топ-менеджера теряются на собеседованиях, говорит директор практики корпоративных коммуникаций «Михайлов и Партнеры» Виктор Чуков:

«На этапе подготовки резюме общие фразы вроде "ответственный", "дисциплинированный" можно увидеть сплошь и рядом. Они характерны как для топов, так и для рядовых сотрудников. Но еще хуже — описание опыта в формате должностных инструкций: "разработка стратегий продвижения", "подготовка стратегических текстов", "составление отчетности для акционеров и топ-менеджмента". Все это формальности, в реальности ничего не говорящие про опыт кандидата. Часто люди грешат и используют нейросети для подготовки таких текстов. Это тоже становится видно.

Даже если у человека нет релевантного опыта, он может показать, что мыслит уникально.

Нешаблонный подход нужно транслировать. Если ты пришел устраиваться в компанию заниматься какой-то конкретной работой, предложи идеи, задавай больше вопросов, уточняй и показывай, что тебе не все равно, ты не к любому работодателю готов выйти, а выбираешь конкретно эту компанию. Большинство собеседований, к сожалению, проходят по принципу "я бы хотел получать от вас зарплату и работать 8 часов в сутки"».

Специалисты по подбору персонала делятся, что в среднем соискатели проходят 15 собеседований, прежде чем получить работу. А каждый третий обращается к услугам карьерных коучей. Например, на hh.ru есть опция репетиции собеседования. Она обойдется в 4,5 тыс. руб. Частные специалисты предлагают помощь «под ключ»: они составят кандидату резюме и проведут консультации по трудоустройству. Стоимость услуг начинается от 5 тыс. руб.

Анна Кулецкая