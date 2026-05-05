Домогательства привлекли соискателей

Новости о сексуальном домогательстве привлекли сотни соискателей работы. Крупный американский инвестиционный банк JPMorgan оказался в центре корпоративного скандала. Банкир обвинил свою начальницу в принуждении к интиму и унижении. Однако после того как СМИ поделились подробностями дела, количество откликов на вакансии было таким, что сайт не выдержал нагрузки.

В списке обвинений против 37-летней Лорны Хайдини — сексуальное рабство, принуждение к оральному сексу, унижение и расизм. Документы из Верховного суда округа Нью-Йорк быстро разошлись по СМИ, вызвав взрывную волну хайпа в соцсетях. Как шутят пользователи, «вот что значит агрессивный рекрутинг». В интернете появились не только сгенерированные изображения БДСМ-атрибутики в декорациях банковского офиса. Поиск вакансий в JPMorgan достиг исторического максимума в Google. Общество уже не так чувствительно к этическим скандалам — скорее, оно относится к ним пост-иронично, считает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак:

«Стресса настолько много, что люди все стараются превратить в шутку, в любой инфоповод ныряют. Когда большой банк устраивает жесть — это, казалось бы, должно наоборот давать пиар-ущерб, но сейчас такая стратегия начинает работать немного по-другому. Людям интересно, что же там будет дальше, или они думают: "Ой, я хочу тоже попробовать в этой корпорации зла поработать". А потом оказывается, что это обычная, скучная компания и нет там никаких криминальных историй. Но это скорее редкость, чем правило. Обычно такие ситуации нужно контролировать, подыгрывать событию и уводить людей от истинных проблем».

В банке отмечали, что внутреннее расследование не выявило нарушений, а подчиненный сам не желал сотрудничать со следствием.

Как пишет New York Post, обвинения действительно оказались сфабрикованы, а судебный иск отозван. Вместе с этим схлынул и поток желающих занять его место в компании. Кто-то всерьез мог заинтересоваться вакансией из-за шумихи, полагает партнер кадрового агентства Cornerstone Владислав Быханов:

«Возможно, многие могут использовать произошедшее как пиар-ход или чтобы раскручивать бренд работодателя: "Смотрите, как у нас интересно, все неоднозначно, сегодня было обвинение — завтра нет. И вообще, мы готовы выслушать справедливую критику". В нашей стране даже сложно представить подобное — у всех головы заняты более сложными проблемами, вряд ли кто-то будет сейчас пытаться раскручивать что-то через средства массовой информации».

Но насколько управляемой может быть такая история — большой вопрос, отмечает основатель коммуникационного агентства PR Inc Ольга Дашевская:

«Таким способом продвигать работу в компании точно не стоит. Мы в свое время в одну табачную компанию нанимали людей на начальные позиции с требованием, чтобы у них было высшее образование и свободное владение языком. Тогда мы использовали несколько радиопрограмм: наибольший резонанс дала одна из них — про девственность. Потом выяснилось, что бренд, над которым мы работали, вообще нельзя в контексте такого слова упоминать. Но было уже поздно».

Эксперт по управлению персоналом и доцент Финансового университета при Правительстве Валентин Островский вспомнил и другие примеры, когда неоднозначные ситуации перерастали в профит:

«Британская компания на 1 апреля в шуточном пресс-релизе сообщила о вылупившемся птенце динозавра.

В какой-то момент инвесторы отреагировали на эту кампанию взрывным спросом на акции — 412%. Наверное, еще нужно вспомнить Харви Вайнштейна: информация о его похождениях только разогревала интерес к личности до определенного момента, что позволило Голливуду получить не один десяток известных звезд. В творческой среде, как показала практика, это стало новым трендом».

В любом случае, подчеркивают эксперты, если обращаться к черному пиару намеренно, репутационные и финансовые издержки скорее всего неминуемы.

Анжела Гаплевская