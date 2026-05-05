Бизнес утоляет кадровый голод

Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу по итогу исследования и опроса работодателей пришла консалтинговая компания «Б1». Там отмечают, что в этом году только треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В 2025-м таких фирм было больше половины.

Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков, рассказали “Ъ FM” представители рынка. По данным «Б1», 3/4 работодателей отдают на аутсорс IT-поддержку, 2/3 — передают им свою бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников у компаний-партнеров, рассказал независимый HR-консультант Михаил Столовицкий:

«Легче дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации, нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. Может помочь, например, аутстаффинг. Если компания не может загрузить сотрудника, он задействован не все время, то есть вариант работать в другой организации, то есть они его делят. Сейчас появляются непосредственно аутстаффинговые компании.

Конечно, технологии, автоматизация… Этим сейчас занимается большинство предприятий. ИИ при этом можно делегировать огромный поток текучки, какой-то бытовухи, кадровые, финансовые, бухгалтерские процедуры, документооборот. Народ достаточно активно в это играет. Другое дело, что правильные решения в работе с ИИ делают компанию сильнее, а неправильные — слабее. Но, безусловно, нейросети могут помогать достаточно серьезно.

При этом серьезный кадровый дефицит сохраняется. Выживут те, кто либо имеет "длинные деньги" и, например, даже накручивает зарплаты сверх меры, либо занимается организационными, управленческими вещами».

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что каждая четвертая компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщала только одна из десяти фирм. Бизнес все еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В таком случае в выигрыше могут быть молодые специалисты, считает генеральный директор Oxygen Павел Кулаков:

«Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, подбор сотрудников с правильными селф-скиллами, именно с умением быть ответственными, самостоятельными, даже строить собственную работу, как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных соискателей, но тоже с правильными скиллами.

Безусловно, к личностным качествам человека относится и желание учиться. Ведь если к исполнительной работе еще и получается создавать всевозможные AI-агенты, то в общем-то, задачи могут быть решены. При этом мотивировать сотрудника можно еще и тем, чтобы он отвечал за какую-то задачу. В одной из западных компаний ее глава как-то вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, стоившую $200 млн. На вопрос о том, ждет ли его сейчас увольнение, тот услышал: "Да как же я тебя уволю, когда за твое обучение уже заплатил $200 млн". То есть ответственность за ошибку, определенные последствия должны быть в виде каких-то финансовых KPI, мотивации за успех или неуспех».

По данным Центробанка, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявляла ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина. В РСПП допускали, что компании к 2030-му не досчитаются 3 млн сотрудников. Безработица при этом, остается на низком уровне: в первом квартале 2026-го она чуть превысила 2%.

Егор Парфенов