Женщины взялись за мазут

Пляжи в Туапсе очистят от нефти к началу лета, по крайней мере, об этом заявил глава округа Сергей Бойко. По его словам, то, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие. В результате разлива нефтепродуктов в городе не зафиксировано «аномального всплеска, сверхобращений в скорую и больницы», сообщил Бойко. В Роспотребнадзоре 3 мая заявляли, что пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе — в пределах нормы. А 4 мая все местные школы снова открылись в штатном режиме. Уборка береговой линии между тем продолжается. Но отельеры, по словам собеседников “Ъ FM”, пока не строят прогнозы на сезон, у некоторых отменились все брони на лето.

Но все же есть шанс, что город успеет восстановиться, не исключает владелец гостевого дома Meduza Михаил Возовой:

«Отмены были — примерно 50% от этого объема — в основном на лето. На майские их было немного. Основная масса бронирований приходится на период непосредственно перед заездом, поэтому время еще есть — месяц-два. Возможно, к лету ситуацию успеют привести в порядок. Уборка идет активно. Все надеются, что к сезону основные проблемы устранят: на пляжах собирают мусор в мешки, этим занимаются в основном местные жители, но приезжают и волонтеры из других городов. Их размещают бесплатно, обеспечивают питанием, помогают все — и соседи в том числе».

В Туапсинском муниципальном округе продолжает действовать режим ЧС регионального уровня. Его ввели 28 апреля, после третьей атаки беспилотников по местному НПЗ. Пожары полностью потушили только через несколько дней. К масштабным работам по очистке береговой линии привлечены сотни специалистов и спецтехника. Местные власти называли обстановку сложной, но контролируемой. На утро 3 мая в городе убрали больше 15 тыс. куб. м мазута. При этом центральный пляж все еще закрыт, что там происходит неизвестно. Дым и запах гари, которые накрыли город после атак, сейчас чувствуются только в центре, рядом с НПЗ. Там все еще сложно находиться, рассказал корреспондент “Ъ” Александр Черных, который последние несколько дней находится в Туапсе:

«Несколько жилых домов в частном секторе пострадали от ударов. Людей эвакуировали, район сейчас почти пустой — выгоревшие здания и сгоревшие автомобили. Главный городской пляж закрыт. На месте работает стихийный штаб: за несколько дней сменилось около 300-350 человек. Волонтеры активно участвуют в уборке, но между ними и представителями МЧС и администрации возник небольшой конфликт: чиновники считают, что помощь не нужна, и работы должны выполнять специалисты. Также заявлялось, что без допуска нельзя работать с мазутом, а женщинам-волонтерам запретили участвовать, сославшись на заботу об их репродуктивном здоровье. В итоге стороны разошлись мирно, волонтеры продолжили работу. О сезоне говорить рано. Пока холодно, последствия ощущаются слабо, но при потеплении ситуация может ухудшиться, особенно там, где мазут ушел вглубь».

Как уточнили в МЧС, волонтеров не пускают только в наиболее загрязненные зоны, и официально никаких запретов на участие женщин в ликвидации разлива нет. Но их работа «строго регламентирована». При этом в пресс-службе местной администрации заявили, что девушки не допущены к уборке вовсе. Кадры с ходом работ там прокомментировать не смогли. А женщин в них участвует много, говорит волонтер Сергей Соловьев. Они также помогают ловить и отмывать от мазута птиц и бездомных животных, уточняет собеседник “Ъ FM”:

«Девушки здесь особенно активно включаются в работу — приезжают из Сочи, много и местных. Общался с одной жительницей: она сама собирала нефть, грузила лопатой и говорила, что делает это "для себя" — просила не мешать и дать работать. В целом взаимодействие с администрацией есть, и, вероятно, ситуация наладится, если не будет новых обстрелов. Пару дней назад убрали большой объем — вывозили мешками и погрузчиками. Сейчас на месте техника, МЧС, руководство — ситуация взята под контроль».

По словам местной администрации, порядка 95% нефтепродуктов после разлива уже почти убрали, а остальную часть локализовали. Однако к летнему сезону всю береговую линию не очистить, считает эколог и член местного СПЧ Евгений Витишко:

«Речь идет о пляже "Приморье" в Туапсе — это другой водораздел, река Паук на окраине города. Там, по сути, загрязненную гальку просто сметают в море. Я несколько дней назад проехал по разным пляжам: многие очищены именно так — убрали сильное загрязнение, а остальное перераспределили. Но это нефтепродукты, они никуда не исчезнут, пока их полностью не убрать. Загрязнение охватывает практически весь Туапсинский округ. Фактически произошел "нефтяной дождь" на площади более 15-20 тыс. га. Эти вещества будут постепенно уходить в почву, затем в воду и дальше — в сторону Туапсе и Черного моря. Ситуация развивается негативно. Вероятно, курортного сезона не будет, а пляжи могут не открыть — власти опасаются за здоровье людей. С точки зрения здравого смысла, сейчас лучше переждать».

Тем временем в местных Telegram-каналах жители жалуются, что в некоторых районах города с 28 числа нет горячей воды. А волонтеры публикуют фото с диких пляжей в окрестностях Туапсе — туда продолжает выносить мазут. По словам главы муниципального округа Сергея Бойко, такие локации власти отмечают по сообщениям жителей. Но что с ними будет и когда их уберут, непонятно, отмечают собеседники “Ъ FM”. К сезону, вероятно, в первую очередь в городе подготовят главные пляжи, а остальными займутся потом.

Екатерина Вихарева