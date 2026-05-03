Добровольцев не пускают на ликвидацию разлива нефтепродуктов в Туапсе

Волонтерам ограничили доступ к ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе, где после атаки беспилотников ВСУ произошли пожары на объектах морского терминала и НПЗ. Как сообщили ТАСС волонтерском штабе «Мы вместе», добровольцев допускают только к работе в штабе и уборке общественных территорий.

«Волонтерам в принципе запрещают работать на прибрежной территории, там, где был разлив нефтепродуктов. Там работают только специализированные организации. Добровольцы задействованы в штабе и на уборке общественных территорий», — уточнил собеседник агентства.

Ранее в администрации Туапсе и краевом управлении МЧС разъяснили женщинам-волонтерам, что запрет на уборку нефтепродуктов на береговой линии связан с «заботой о репродуктивном здоровье женщин». Эту информацию озвучил корреспондент «Ъ», присутствовавший при разговоре чиновников с добровольцами.

В свою очередь в ГУ МЧС по Краснодарскому краю заявили, что женщины-волонтеры допускаются только к определенным видам работ, где их участие необходимо.

Наталья Решетняк