Мазут — с пляжа

В Туапсе ранним утром в воскресенье была вновь объявлена тревога. На этот раз появились опасения, что ВСУ атакуют город не с воздуха, а с моря, однако обошлось без проблем. Тем временем более 700 сотрудников экстренных служб продолжают очищать от мазута морскую береговую полосу и акваторию Черного моря. По данным властей, уже убрана основная часть нефтепродуктов, вылившихся при разгерметизации емкостей во время пожаров на НПЗ и морском терминале.

Волонтеры во время уборки нефтепродуктов с прибрежной территории

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Волонтеры во время уборки нефтепродуктов с прибрежной территории

Угроза безэкипажных катеров была объявлена в Туапсе в воскресенье, 3 мая, в восемь часов утра. «Находиться на берегу моря и вблизи опасно!» — предупредил в своем Telegram-канале глава города Сергей Бойко. Впрочем, угроза миновала довольно быстро: отбой был объявлен в полдень.

В Туапсе продолжается ликвидация последствий четырех налетов украинских беспилотников, следствием которых стали пожары на НПЗ, морском терминале и расположенных неподалеку объектах.

Так, господин Бойко сообщил в воскресенье, что на территории газонаполнительной станции активно ведутся восстановительные работы. «Специалисты администрации Туапсинского округа и ООО "Туапсегоргаз" ликвидируют последствия пожара. Планируется, что работа предприятия ООО "Туапсегоргаз" будет возобновлена в кратчайшие сроки»,— сообщил градоначальник.

С 4 мая начнется поадресный обход пострадавших помещений. «По результатам экспертизы будут выдаваться сертификаты на проведение ремонтов или приобретение жилья»,— уточнил градоначальник. По его словам, пока власти расселят людей во временное жилье, помогут в расчистке и вывозе мусора из помещений, которые пострадали. В гостиницах города остаются 57 человек, эвакуированных ранее с территории рядом с НПЗ.

Напомним, с середины апреля Туапсе четырежды подвергался массированным атакам украинских беспилотников, каждая из которых вызывала пожар на нефтеперерабатывающем заводе или на морском терминале. Последнее возгорание произошло в ночь на 1 мая в 2:26, пожар был полностью ликвидирован в тот же день в 9:52.

Какое количество нефтепродуктов попало на землю и в воду в результате серии пожаров при разгерметизации емкостей, экстренные службы не сообщают, подчеркивая при этом, что делается все возможное, чтобы минимизировать ущерб окружающей среде. В устье реки Туапсе перед выходом в морскую акваторию укрепляют защитное сооружение и поднимают дамбу. После предыдущих разливов нефти в море были установлены боновые заграждения, сейчас спасатели заменяют их на новые.

К 3 мая с пляжей Туапсинского района на утилизацию было вывезено более 15 тыс. кубометров мазута и загрязненной гальки.

В работах принимают участие 750 человек и 65 единиц техники, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По словам господина Бойко, значительную часть мазута, попавшего в море, течением прибило к берегу, в результате около 95% разлива удалось оперативно ликвидировать. Власти уверены, что курортный сезон не будет сорван.

Чрезвычайная ситуация в Туапсе была объявлена 28 апреля, работы по ликвидации последствий пожаров контролирует лично глава МЧС России Александр Куренков. Коммунальные службы приводят в порядок общественные территории в Туапсе, очищают плитку, моют памятники. Волонтеры открыли центр помощи пострадавшим животным, где собак и кошек отмывают от следов мазута и сажи.

Анна Перова, Краснодар