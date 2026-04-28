Как страны выходили из ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты решили выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Какие еще страны уходили из этой организации и почему — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Габон входил в ОПЕК с 1975 по 1994 год. Однако в 1995 году страна покинула организацию из-за слишком высоких членских взносов. В июле 2016 года Габон возобновил свое членство в ОПЕК.

Эквадор состоял в ОПЕК с 1973 года. В 1992 году страна вышла из организации из-за необходимости платить ежегодный взнос в размере $2 млн и разногласий в вопросах распределения квот на добычу нефти. С 2007 года Эквадор вновь является членом ОПЕК.

Индонезия присоединилась к ОПЕК в 1962 году. В 2009 году страна вышла из организации из-за несоответствия правилам: она перестала экспортировать сырье из-за падения собственной добычи. Вернуться в ОПЕК ей удалось в январе 2016 года, однако уже в ноябре того же года Индонезия вновь приостановила членство в организации, не согласившись с решением других участников сократить нефтедобычу.

Катар стал членом ОПЕК в 1961 году. 3 декабря 2018 года стало известно, что страна намерена выйти из организации. Такое решение Катар объяснил тем, что хочет сосредоточиться на увеличении добычи природного газа и производстве сжиженного газа. Членство Катара в ОПЕК было прекращено с 1 января 2019 года.

Ангола стала членом ОПЕК в 2007 году, а 20 декабря 2023 года заявила о выходе из организации. Основная причина — несогласие с квотой на добычу нефти в рамках ОПЕК+. На заседании ОПЕК+ в ноябре 2023 года целевой показатель добычи для Анголы был снижен до 1,11 млн баррелей в сутки. При этом страна добивалась квоты в 1,18 млн баррелей в сутки и не согласилась с таким решением.