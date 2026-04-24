«Самолет» получил более 2 млрд руб. чистого убытка по МСФО за 2025 год

Чистый убыток девелопера «Самолет» по МСФО составил 2,3 млрд руб. по итогам 2025 года против прибыли в 8,2 млрд руб. годом ранее. При этом компания получила скорректированную на расход от выбытия инвестиции в проект «Квартал Марьино» чистую прибыль в размере 2,5 млрд руб., следует из отчетности.

Выручка девелопера за отчетный период выросла на 8% — до 366,8 млрд руб. EBITDA увеличилась на 24% — до 103,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA достигла 125 млрд руб. (+15%).

Корпоративный долг «Самолета» к концу 2025 года составил 119,9 млрд руб. Чистый корпоративный долг — 112,2 млрд руб., чистый долг за вычетом остатков на счетах эскроу (банковские счета для расчетов при покупке недвижимости) — 373,3 млрд руб.

«Самолет» — крупнейший в России по текущему объему строительства жилой недвижимости девелопер. В феврале компания запросила у правительства льготный кредит для покрытия части долга. По данным источников «Ъ», сумма запроса достигала 50 млрд руб. В правительстве «Самолету» отказали, сочтя финансовое положение компании не настолько критическим, чтобы выдать кредит. Так, прибыль группы по РСБУ за 2025 год выросла в шесть раз — до 1,6 млрд руб.