Гендиректор «Самолета» подтвердила отказ властей в прямом субсидировании

Межведомственная комиссия правительства решила, что девелоперу «Самолет» не требуется прямая поддержка. Об этом рассказала гендиректор компании Анна Акиньшина. О том, что девелоперу отказали в предоставлении льготного кредита ранее сообщали источники «Ъ».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Проанализировав отчетность и результаты деятельности группы, государственные органы, по сути, подтвердили стабильность и устойчивость текущей бизнес-модели и установили, что в прямой субсидии компания не нуждается», — заявила госпожа Акиньшина в интервью РБК. Руководитель подчеркнула, что застройщик «во многом удовлетворил свой запрос и продолжает дальнейшую работу».

В начале февраля стало известно, что руководство «Самолета» обратилось в правительство с просьбой предоставить кредит в 50 млрд руб. взамен на блокирующий пакет акций с правом обратного выкупа. В компании заявили, что такое обращение является нормальной рыночной практикой. Там отметили, что если поддержка оказана не будет, то это не станет для компании катастрофой.

Анна Акиньшина отметила в интервью, что запрос о господдержке был «одним из сотни» инструментов по сохранению стабильности и оптимизации структуры расходов компании. Глава «Самолета» также заявила, что запрос не предполагал участия в капитале компании государства. Девелопер планировал предоставить свои акции в залог под возможный государственный кредит, сообщила госпожа Акиньшина.

Как сообщали источники «Ъ», финансовое положение компании не было признано критическим. Собеседники издания также сообщили, что обсуждаются косвенные меры помощи.

