«Самолет» попросил у правительства льготный кредит на 50 млрд рублей

Группа «Самолет» направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить льготный кредит для покрытия части долга, сообщили три источника «Ъ», знакомые с его содержанием. Сумма запроса, по их данным, составляет около 48–50 млрд руб.

В обращении топ-менеджмент «Самолета» сообщает, что акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций «для участия в управлении с правом обратного выкупа», а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование до 10 млрд руб. В компании подтвердили, что обращаются за поддержкой к государству, называя это «нормальной рыночной практикой».

«Самолет» — крупнейший в России по текущему объему строительства жилой недвижимости. Чистая прибыль группы в первой половине 2025 года упала в 2,6 раза, до 1,8 млрд руб. По предварительным данным, отношение чистого долга к скорректированной EBITDA в 2025 году достигло 2,84.