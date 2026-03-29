Топливный рынок потребовал срочных мер

Юго-Восточная Азия переживает топливный кризис из-за войны в Иране. Цены растут на многих популярных туристических направлениях, в частности, в Таиланде уже сократили субсидии на дизтопливо, а Индия резко снизила налог на бензин.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Страны пытаются договориться с Тегераном, чтобы их суда могли безопасно проходить Ормузский пролив. Индонезия заявила о «позитивных» обсуждениях, однако пока два ее танкера не могут выйти из Персидского залива. Сделку удалось заключить Таиланду. Бангкок считает, что это должно снять опасения по поводу импорта сырой нефти. Резервы в стране рассчитаны на 90 дней, рассказал специальный корреспондент “Ъ FM” в Таиланде Антон Махров:

«Гораздо важнее экономическая составляющая. Цены на нефть снова повысились. Власти Таиланда начало прямо ссылаться на опыт 2022 года. Премьер-министру Анутхину Чанвиракуну повезло, что выборы закончились. Правительству важно обеспечивать своим гражданам стабильность, в частности, они должны видеть доступный дизель на заправке. Под доступным дизелем подразумеваются цены в пределах $1. И кабмин в огромных количествах сжигал бюджетные деньги на субсидии.

Сейчас же королевство пошло на решение, которое можно смело назвать беспрецедентным: субсидии в стоимость топлива для конечного потребителя будут резаться, цены станут расти.

Кроме того, по итогам апреля открывается окно, когда в плановом порядке можно ввести новые тарифы и на электричество. Вопрос здесь точно такой же, как с розничными ценами на бензин: потребитель получил +20% к цене на заправке, и сейчас правительство будет что-то делать, чтобы эти 20% не конвертировались в стоимость экскурсий для туристов, прайс на лапшу для самих жителей Таиланда и так далее.

Плюс к рядом, через границу, есть симпатичная страна Малайзия с довольно высоким уровнем жизни и большим собственным запасом углеводородов. Там-то как раз гораздо попроще показывать потребителю пристойный уровень цен на электричество, газ и свет».

На Пхукете топливо для рыболовного флота подорожало почти вдвое, пишут СМИ. Выход в море для многих судов становится убыточным. Если ситуация с дорогим горючим затянется, рыбаки будут вынуждены поднять цены на улов. Аналогичный кризис наблюдается и в других рыболовных регионах. При этом туристических районов пока это коснулось в меньшей степени, пояснил генеральный менеджер тайской принимающей компании Ilves Tour Виктор Кривенцов:

«В Таиланде топливо относится к разряду продукции, цены на которую регулируются государством. Этот уровень был поднят один раз примерно на 6 бат и составил примерно от 20% до 30% от стоимости топлива. Это произошло три дня назад. На отдыхе туристов на данный момент это вряд ли как-то отразится. Правда, я думаю, что в ближайшие недели произойдет, естественно, какой-то пересмотр цен на транспортные услуги, а впоследствии, видимо, подорожают продукты и все остальное, потому что в Таиланде вся логистика осуществляется автотранспортом.

Если говорить про очереди на заправках, то что-то в этом роде было в аграрных провинциях северо-востока страны, но это связано не с дефицитом топлива, а с трудностями логистики. Нефтеперерабатывающие заводы в основном находятся в центральной и восточной частях Таиланда. Были трудности с тем, что топливо быстро раскупали в преддверии повышения цены. На данный момент, насколько я знаю, очередей нет. Что касается центральных и восточных провинций королевства, а также южных островов, которые являются основной курортной зоной, там очередей на данный момент никаких не наблюдается, как и проблем с топливом».

Между тем в Индии в некоторых штатах местные жители и туристы выстраиваются в очереди на заправках. Топливо разбирают моментально: заливают полные баки, а также набирают в канистры про запас. Впрочем, такая ситуация не во всех регионах, говорит местная жительница и гид на Гоа Мария:

«Когда в интернете появилась информация, что бензин может оказаться в дефиците, естественно, люди побежали его скупать. Но сейчас уже никаких проблем нет. Я вот недавно спокойно заправила машину. Два автомобиля передо мной в очереди всего было. Цена точно такая же, что и была, ничего не поменялось. Я слышала, что в каких-то в каких-то других отдаленных районах, в деревнях были сложности. Но это, скорее всего, случилось, потому что люди поддались панике, скупали топливо бочками. Но нас, слава богу, в Гоа это все обошло стороной».

Тем временем в некоторых индийских штатах из-за дефицита жидкого топлива рестораны стали готовить на углях. При этом, например, во Вьетнаме стоимость бензина поднялась незначительно, говорят собеседники “Ъ FM”. Удержать цену помогают государственные меры — субсидии и временная отмена НДС на топливо.

Александра Абанькова, Ангелина Зотина