США испытали бензиновый шок

Цены на топливо в Соединенных Штатах взлетели до максимума за несколько лет, сообщает CNN. Кризис грозит стать продовольственным и наносит серьезный удар по Дональду Трампу, утверждают политтехнологи. Вице-президент Джей Ди Вэнс обещает, что власти примут меры по снижению цен в ближайшее время. А что говорят простые американцы?

Кажется, американский избиратель начал о чем-то догадываться. По данным соцопросов, людей волнует не судьба иранских автократов, а рост цен, инфляция, доступность товаров и стоимость услуг.

Вдобавок к этому в последние дни американцы испытали «дизельный шок». По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость литра бензина по стране достигла $1. Это почти $4 за галлон. Однако о критической ситуации говорить не приходится, пояснил “Ъ FM” блогер из Нью-Йорка Аркадий Сандлер:

«Цены на бензин выросли, но пока не критично. С приближением летнего сезона это обычная история: люди чаще ездят в отпуска, больше пользуются машинами, соответственно, растет и спрос. Я, опять же, говорю про Нью-Йорк. Пока цены не такие высокие, какими они были во времена Обамы и в первую каденцию Трампа. По последним опросам, среди сторонников MAGA — то есть убежденных последователей Трампа — около 80% поддерживают войну. При этом Такер Карлсон уже откровенно говорит вещи, которые многие считают спорными, особенно в среде изоляционистов. Это та группа, которая выступает под лозунгом "America First" и настаивает на том, что в первую очередь нужно решать внутренние проблемы».

По данным портала Investing.com, с начала войны с Ираном галлон бензина в США подорожал на треть. Скачок цен за месяц стал самым резким приростом со времен урагана «Катрина» в 2005 году, отмечают аналитики. Но в этот раз власти почему-то не спешат с антикризисными мерами, говорит жительница Майами Агриппина Саддел:

«Цены выросли примерно на $1,5-2 — в зависимости от заправки. По штатам ситуация разная. Насколько я знаю, в Калифорнии особенно дорого — там уже больше $5 за галлон. Где-то в Канзасе раньше было около $3, сейчас доходит до $3,5-4. Если человек ездит на работу каждый день, особенно на дальние расстояния, и вынужден заправляться каждые несколько дней, разница получается ощутимой.

Конечно, это негативная ситуация. И на этом фоне особенно раздражает риторика республиканцев, которые говорят, что проблема доступности жизни якобы надуманная, что нужно просто немного потерпеть — и все наладится».

Впрочем, жительница Пенсильвании Аманда Роббинс в эфире NBC News была менее политкорректна: «Я бы сказала Дональду Трампу, что он меня глубоко разочаровал. Я голосовала за него трижды — так что, видимо, в этом есть и моя вина. Похоже, я сама сильно ошибалась».

Цены на жилье, продукты и потребительские товары также остаются высокими при том, что общий уровень инфляции снизился, пишет British Broadcasting Corporation. И это вызывает возмущение у американцев, рассказал “Ъ FM” маркетолог из Нью-Йорка Алексей Степанов: «Сам я машину не вожу, но у меня много знакомых, которые водят. Рост цен на бензин уже заметили все — недовольство действительно есть. Причем оно разное: если у демократов это скорее немного злорадная реакция, то у республиканцев — уже откровенное раздражение. Пока я не заметил, чтобы рост цен на бензин напрямую повлиял на стоимость продуктов — они и так заметно дорожают в Соединенных Штатах весь последний год.

Но подорожание бензина само по себе вызывает серьезное неудобство и общее неприятие у большинства американцев».

До ноябрьских промежуточных выборов у Дональда Трампа есть время, чтобы избежать внутреннего экономического кризиса. Например, поскорее победить в войне с Ираном, пишет американская пресса. Впрочем, любой шаг для президента в сложившихся реалиях это риск, а шансов на победу у республиканцев, если верить политологам, с каждым днем все меньше.

Леонид Пастернак