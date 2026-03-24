Закрытый пролив спровоцировал глобальный недолив

Как страны справляются с дефицитом нефти и СПГ

Страны вводят экстренные меры, пытаясь сдержать рост цен на бензин и дизель. “Ъ FM” выяснил, с какими сложностями сталкиваются местные жители. Масштабные изменения на топливном рынке связаны с закрытием Ормузского пролива, через который проходило около пятой части экспорта энергоресурсов.

Фото: Ralph Tedy Erol / Reuters

Япония, которая получает с Ближнего Востока около 95% нефти, вынуждена задействовать свои резервные фонды. Сначала на рынок выпустят сырье из частных запасов, а потом — примерно месячный объем государственных. Власти Южной Кореи ограничивают использование служебных автомобилей в госсекторе. Чтобы сэкономить бензин, водителям запретили ездить в определенные дни: график зависит от последней цифры госномера. Власти Турции корректируют налог на потребление топливных продуктов. За последний месяц цены на бензин в стране выросли на 10%, а на дизтопливо — на треть, рассказал журналист из Стамбула Абдуррахман Камбуроглу:

«В последние 10-15 дней цены, естественно, растут. На данный момент бензин стоит 76 лир, солярка — 77, это рекорды на данный момент. Если в российской валюте, то это где-то 120 руб. и 140 руб. соответственно. Есть еще такой момент, что акцизы на топливо в Турции высокие. На их долю приходится от 20 до 30% в стоимости топлива. Когда сильно дорожает нефть, власти, чтобы стабилизировать ситуацию, снижают акцизы вместо того, чтобы повышать цены.

Но я с друзьями сделал подсчет, что, если станем добираться от дома до офиса на метро, то все равно с пересадками поездка пока обойдется примерно во столько же, что и дорога на автомобиле».

Несколько регионов Великобритании в пять раз сократили продажу дизельного топлива для владельцев сельхозтехники, пишет Daily Telegraph. Фермеры Шотландии получают не более 500 л. дизеля в одни руки. А в Австралии власти вывели на рынок около 20% топлива из стратегических запасов. Жителей призвали не паниковать и не скупать бензин впрок, поделился Леонид Петров из Канберры:

«Правительство делает все возможное, чтобы, с одной стороны, не посеять панику, а с другой, подготовить людей к тому, что грядут серьезные катаклизмы.

С этой целью практически в ручном режиме сейчас отслеживают те поставки, которые не смогут вовремя прибыть в Австралию. Страна уже открывает свои запасы для того, чтобы цены на внутреннем рынке не вывели экономику из состояния стабильности.

Да, цены на заправках повысились процентов на 30-40 за последние три-четыре недели. Буквально, как только началась война в Персидском заливе мгновенно котировки отреагировали. Но я пока не видел, честно говоря, каких-то очередей на заправках или паники. Есть определенного рода рекомендации. Так, сотрудникам, которые могут работать удаленно, разрешается делать это из дома».

Китай ввел особый режим контроля розничных цен на бензин и дизтопливо. Власти будут координировать действия нефтеперерабатывающих предприятий и дистрибуторов, сообщает агентство «Синьхуа». Но это превентивные меры, рассказал “Ъ FM” корреспондент ТАСС в Пекине Андрей Кириллов:

«Периодически происходит рост цен, но он незначительный. Говорить о каком-то влиянии ирано-американской войны не приходится. Очередей никаких нет. Дело в том, что Китай реально пока не испытывает нехватки нефти или сжиженного газа, потому что у него есть собственные запасы. Их хватит где-то на полгода в любом случае.

Кроме того, у КНР есть надежные поставщики — это Россия, Казахстан, Туркмения. Конечно, в определенной степени страна зависит от иранской нефти, но ее доля составляет 14-15% в энергопотреблении. Я как житель Пекина и автомобилист могу сказать, что особого влияния энергетического кризиса в столице не ощущается».

Между тем одна из самых тяжелых ситуаций сложилась в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Например, во Вьетнаме несколько авиакомпаний приостановили полеты по некоторым внутренним маршрутам из-за нехватки топлива и роста цен на него, сообщает Bloomberg. В Таиланде жители жалуются, что на многих заправках бензина просто нет, а там, где он еще остался, огромные очереди, пишет «РИА Новости». С такой же проблемой может столкнуться и Бангладеш.

А соседняя Индия рискует остаться без стрит-фуда, предупреждает Reuters. Страна очень зависит от поставок сжиженного углеводородного газа из Персидского залива. Баллоны с ним использует для приготовления пищи и отопления домов. В стране уже ввели режим экономии, в частности, власти запретили использовать газ для работы крематориев.

Светлана Белова

