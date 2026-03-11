Мир включил режим энергосбережения

Конфликт на Ближнем Востоке разжег по всему миру дискуссии о том, как подстраховаться от дальнейшего роста цен на энергоносители и упредить их дефицит. В Европе, которая решительно отвергла идею США об отмене санкций против российской нефти, одни снижают налоги на продажу бензина, другие ввели потолок на его цену, третьи — штрафные меры в отношении компаний, которые попытаются нажиться на росте оптовых цен на нефть. В Азии также вводят ограничения на цену топлива, снижают налоги на импорт энергоносителей, а в некоторых странах переходят либо на неполную рабочую неделю, либо на удаленный формат работы — чтобы ради экономии топлива люди меньше ездили на личных автомобилях.

После того как США сообщили об отмене некоторых санкций в отношении российской нефти в качестве способа сдержать рост мировых цен на энергоносители, Европа поспешила выразить свое категорическое несогласие с этим шагом. 10 марта Европейская комиссия выступила с призывом к Вашингтону строго соблюдать установленный «семеркой» потолок цен на российскую нефть. «Очень важно строго соблюдать ценовой потолок G7 и, возможно, перейти к полному запрету морских перевозок, чтобы ограничить военные доходы России, потому что обратное было бы контрпродуктивным»,— заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Позицию Брюсселя в полной мере поддержал и немецкий канцлер Фридрих Мерц. По его словам, солидарность с Украиной должна быть превыше всего, невзирая на ситуацию на мировых энергетических рынках. «Столкнувшись с выбором между санкциями и солидарностью, наша позиция ясна: мы поддерживаем Украину и готовы пережить такой этап, если это необходимо»,— отметил немецкий канцлер 10 марта. И, чтобы подсластить пилюлю, добавил, что, если война с Ираном закончится быстро, «мы также увидим относительно быстрое возвращение к нормализации на нефтяном и энергетическом рынках».

Единственным лидером ЕС, кто предсказуемо поддержал идею приостановки санкций в отношении российских энергоносителей, стал венгерский премьер Виктор Орбан. И это при том, что Венгрия наряду со Словакией уже имеет исключения из ограничений ЕС на импорт российского газа и вдобавок к этому получила годичное освобождение от вторичных санкций США в обмен на обязательства по закупке американского СПГ.

В ЕС не стали ограничиваться исключительно риторическими ремарками о недопустимости поблажек для Москвы на фоне роста цен на энергоносители. Еще в конце прошлой недели профильные еврокомиссары обсудили потенциальные меры по снижению бремени высоких цен на нефть и газ для потребителей и промышленности, а 10 марта в ЕС прошла видеоконференция на тему совместных мер по борьбе с энергетическим кризисом.

О намерении временно снизить налоги на продажу бензина заявили в Австрии. А Хорватия и Венгрия еще в начале недели решили установить потолок цен на своих автозаправочных станциях. В обеих странах он составил порядка €1,5 за литр.

Правительство Франции объявило о трехдневных проверках (с 9 по 11 марта) на 500 автозаправочных станциях страны, дабы убедиться, что компании не занимаются спекуляцией. «Война на Ближнем Востоке не должна стать предлогом для завышенных цен на бензин»,— заявил французский премьер Себастьен Лекорню.

Премьер же Италии Джорджа Мелони без всяких проверок пригрозила повысить налоги для компаний, которые попробуют нажиться на резком росте оптовых цен на нефть. «Я полна решимости сделать все возможное, чтобы предотвратить использование кризиса спекулянтами в ущерб семьям и бизнесу»,— заявила она в эфире итальянского телевидения.

В Азии также всерьез озаботились скачком цен на нефть и доступностью ее поставок. Правительства Южной Кореи и Таиланда пообещали установить в ближайшее время ограничения на цену топлива. Министерство торговли Южной Кореи также предупредило нефтяные компании, что любые попытки воспользоваться кризисом будут пресечены, призвав к «прозрачному и справедливому» ценообразованию на фоне роста цен на бензин в последние дни. В Таиланде, где стали все чаще наблюдаться длинные очереди на автозаправках, людей призвали не запасаться топливом впрок.

Во Вьетнаме Министерство финансов сообщило о намерении временно отменить налоги на импорт топлива. Власти страны также рекомендовали работодателям позволить сотрудникам работать удаленно, чтобы снизить спрос на бензин, а гражданам, если уж им не сидится дома,— ограничить использование личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт и велосипеды.

На Филиппинах сразу обошлись без рекомендаций. Еще в конце прошлой недели президент Фердинанд Маркос-младший сообщил о введении четырехдневной рабочей недели для большинства государственных учреждений, за исключением критически важных служб вроде больниц и пожарных частей. Бангладеш решил в качестве меры экономии энергии временно закрыть университеты.

Наталия Портякова