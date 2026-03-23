Дональд Трамп сбавляет обороты

Дональд Трамп отсрочил ультиматум для Ирана на пять дней. До этого американский президент обещал нанести удары по всем электростанциям страны, если Исламская Республика не разблокирует Ормузский пролив. Атаки должны были начаться ночью 23 марта. В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что за последние пару дней США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные переговоры». И приказал Министерству войны отложить любые удары по энергетической инфраструктуре Исламской Республики. Он назвал эти обсуждения глубокими и конструктивными, и уточнил, что они будут продолжаться еще около недели. Однако иранские СМИ опровергают информацию о переговорах между Тегераном и Вашингтоном. Они пишут со ссылкой на Корпус стражей исламской революции, что Трамп «испугался и отступил».

Вполне вероятно, что на решение американского президента повлияло и нарастающее давление внутри Соединенных Штатов, говорит старший научный сотрудник института США и Канады Павел Кошкин:

«Рынок уже отреагировал. Трамп, вероятно, рассчитывал на краткосрочный эффект — в том числе пытаясь через публичные заявления и соцсети сбить цены на бензин в США. Но, как показывает практика, цена его слов сегодня невысока: он не раз отказывался от собственных заявлений и действовал противоположным образом. Фактически Трамп сам загнал себя в угол: поставил ультиматум, а затем начал отступать, что уже было характерно для его поведения и в других кризисах. Сейчас на него давит внутриполитическая ситуация — критика демократов, разногласия внутри республиканцев.

При этом нельзя исключать, что за внешним смягчением риторики стоит подготовка к более жестким действиям, включая возможную наземную операцию. Однако союзники США, прежде всего в Европе, не спешат поддерживать такие сценарии, опасаясь эскалации.

Пока мы видим взаимный информационный прессинг и нежелание сторон уступать, но ситуация остается крайне хрупкой: спусковым крючком может стать любое резкое заявление или необдуманный шаг».

По информации источников издания The Jerusalem Post, ранее Вашингтон предупреждал союзников о подготовке к захвату острова Харк. Именно через него проходит 90% экспорта нефти Ирана. 22 марта проведение такой операции допускал и министр финансов США Скотт Бессент. Источники The Wall Street Journal сообщали, что для разблокировки Ормузского пролива Вашингтон хочет использовать морских пехотинцев. Впрочем, это никак не сказалось бы на ходе конфликта, считает политолог-востоковед Андрей Никулин:

«Высадка ограниченного контингента на островах не дает стратегического результата. Даже если, условно, будет захвачен остров с нефтяными терминалами, это не подорвет устойчивость Ирана. Сравнения с Ираком или Вьетнамом небезосновательны: тех сил, которые сейчас сосредоточены в регионе, — максимум несколько десятков тысяч военнослужащих — категорически недостаточно для серьезной наземной операции. Для сравнения, в Ираке коалиция задействовала более 500 тыс. человек. Кроме того, ощущается дефицит тяжелой техники и в целом отсутствие подготовки к наземной фазе.

Поэтому даже если попытка будет предпринята, пока не видно ни внятной стратегии, ни плана действий на случай, если Иран окажет серьезное сопротивление».

Источники портала Axios сообщают, что администрация Трампа начала обсуждать возможную сделку с Ираном еще на прошлой неделе. Тегерану действительно поступали сигналы от некоторых посредников. Но руководство Исламской Республики отвергло их предложения, пишет Tasnim. По информации агентства, Иран будет продолжать оборону до тех пор, пока «не добьется необходимого сдерживания». Тем временем в некоторых странах Европы из-за роста цен на нефть уже вводят ограничения на продажу бензина.

Анна Кулецкая, Никита Путятин