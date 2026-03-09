Голливуд рассчитывает на мемы

Голливудские фильмы стали чаще снимать с расчетом на соцсети. В таких картинах мизансцены выстраивают так, чтобы эпизоды можно было легко использовать в коротких вертикальных видео. Также сценаристы интегрируют в повествование мемы или тренды из соцсетей. Все это помогает успешно продвигать ленты. Однако их качество нередко страдает, говорят собеседники “Ъ FM”. Такой стратегией продвижения активно пользуется Warner Brothers. Так, фильм студии «Грозовой перевал» стал девятым подряд, стартовавшим в прокате с первого места во многом благодаря продвижению в соцсетях. Бюджет картины — $80 млн. Затраты на маркетинг эксперты оценивают еще в $85 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lie Still Фото: Lie Still

Меньше чем за месяц новая экранизация классического романа Эмили Бронте окупилась и собрала более $200 млн в мировом прокате, рассказал кинокритик издания «Правила жизни» Егор Москвитин: «"Грозовой перевал" — невероятно успешный проект: таких рекордов не знает практически ни одна компания, включая Disney. Поэтому его можно рассматривать как образец современного маркетинга, когда классическая история переосмысляется и превращается в понятный и эмоционально сильный сюжет для молодой и взрослой аудитории.

Это история о созависимых отношениях, роковой любви, уязвимости в чувствах — именно такие темы сегодня находят своего зрителя. Визуально фильм выстроен так, чтобы отдельные сцены легко распространялись в социальных сетях. Например, сцена, где герои занимаются любовью на полу, поставлена и смонтирована таким образом, что ее можно загрузить как вертикальное видео — и будет казаться, будто действие происходит у стены. То есть на уровне монтажа и мизансцены фильм изначально рассчитан на соцсети, на фанатов и фанаток, на молодую аудиторию, которая исследует для себя границы отношений и переживает сильные чувства, похожие на те, что показаны в картине.

Кроме того, у фильма есть два мощных символа — Марго Робби и Джейкоб Элорди. Их длительный промо-тур к выходу картины был тщательно срежиссирован и сопровождался яркими образами, которые укрепляли их статус идеальных романтических героев. В этом смысле это не столько кино, которое интересно смотреть, сколько кино, которое интересно рассматривать как современный бизнес-кейс».

По словам экспертов, новый тип продвижения кинокартин — ответ на запрос времени. Раньше фильмы преимущественно раскручивали через классические рекламные каналы. Например, радио, плакаты в метро или ток-шоу со звездами. А иногда и благодаря громким скандалам и романам актеров. Сейчас такие методы потеряли свою актуальность, считают эксперты. При просмотре маркетингового кино сами зрители остаются довольны, даже несмотря на очевидные проблемы таких картин, говорит выпускающий редактор «2х2.медиа» и автор Telegram-канала «Сквозь кроличью нору» Арина Пырина: ««В случае с "Грозовым перевалом" сработала не только кастинг-стратегия: на главных ролях Марго Робби и Джейкоб Элорди. Элорди сегодня можно назвать своеобразным секс-символом поколения Z — многие зрители запомнили его по сериалу "Эйфория". Важную роль сыграл и саундтрек Charli XCX, современной поп-иконы для этой аудитории. В итоге фильм работает не только как художественное произведение, но и как продуманный маркетинговый продукт.

В последние годы таких проектов становится все больше. Например, фильм "Майнкрафт" прошлого года активно вирусился в коротких видео — во многом благодаря мемам с Джеком Блэком, который сам активно продвигал картину. Особенно разошлись сцены с цыпленком. При довольно слабом сюжете фильм может показаться тяжелым для зрителя, который ожидает продуманную историю. По сути это что-то вроде "Джуманджи", но зрители все равно остаются в восторге: они получают яркую картинку, поток мемов и узнаваемые лица — все то, что отлично работает в коротких видео и социальных сетях. Похожим образом продвигался и фильм "Барби" 2023 года с Марго Робби. Кампания строилась на эстетике — все розовое, яркое, визуально запоминающееся, — а также на харизме главных актеров: Райана Гослинга в роли Кена и самой Робби в роли Барби.

Можно вспомнить и "Дракулу" Люка Бессона. Фильм активно продвигался благодаря актеру, исполняющему главную роль: он танцевал под музыку Билли Айлиш в TikTok. Нестандартная внешность, пластика движений и румынский акцент, хорошо слышимый в английской речи, сделали эти ролики вирусными. В русскоязычном сегменте особенно распространялись его танцы, сцена с невестой, которую герой ждет сквозь эпохи, а также сам трейлер фильма».

Как правило, сами фильмы становятся основой для популярных мемов. К примеру, кадр из ленты 2013 года «Великий Гэтсби», где Леонардо Ди Каприо в смокинге поднимает бокал с шампанским, пользователи соцсетей применяют до сих пор. Для коротких юмористических видеороликов используют и совсем новые фильмы, например, вторую часть мультфильма «Зверополис» 2025-го. Фрагменты с главными героями в TikTok набирают миллионы просмотров.

Ангелина Зотина